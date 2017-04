Atual campeão, Felipe Fraga espera por desafio ainda maior na Stock Car em 2017

Em busca do bi

O título conquistado em 2016, com apenas 21 anos, mostrou o fenômeno que é Felipe Fraga. Algo que já havia ficado evidente no seu começo estrondoso na Stock Car, quando venceu na prova de estreia, em Interlagos. A temporada 2017, que se inicia em Goiânia, neste final de semana, promete desafios ainda maiores para o tocantinense – situação que o próprio piloto reconhece.



Depois de faturar o título pela Cimed Racing, Fraga manteve o patrocínio, mas mudou a estrutura de time, e agora corre pela Cimed ProGP – equipe comandada pelo ex-piloto Duda Pamplona – ao lado de Denis Navarro. Ao mesmo tempo, divide estratégias também com os adversários que estão na antiga escuderia, os campeões Marcos Gomes e Cacá Bueno. Algo que, na sua visão, é um ponto positivo.



– Mantive várias pessoas da equipe, mas a estrutura nova, então é um ponto novo. Mas acho melhor ter três companheiros rápidos do que correr contra alguém que ficasse constantemente atrás. É muito bom ter eles como colegas. Nós dividimos o que conhecemos da pista, e mesmo que você faça uma boa volta, sempre tem um ponto em que pode melhorar. Com eles, é possível avaliar isso – explicou o piloto.



Fraga não chegou à disputa do Q3, a superpole, na etapa de Goiânia, e vai largar em 10º. Para o tocantinense, o resultado do treino de classificação mostrou o equilíbrio que é marca registrada da Stock Car.



– Os tempos estão muito próximos, com exceção do Daniel Serra, que fez uma volta incrível para ficar com a pole. Eu já tirei tudo que podia do carro no treino, mas na corrida é diferente, e temos no que evoluir – explicou Felipe.



A primeira bateria da Stock Car começa às 13h deste domingo, com 40 minutos mais uma volta. A segunda prova tem início às 14h10min, com o mesmo tempo de duração. Ambas têm transmissão do SporTV 2.



