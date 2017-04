Daniel Serra fica com a pole position na etapa de Goiânia da Stock Car

Deu a lógica

Os treinos livres foram dominados por Daniel Serra e Max Wilson. E foram os dois os mais rápidos neste sábado, no treino classificatório para a etapa de Goiânia da Stock Car, que abre a temporada 2017 da categoria. Melhor para Serra, que marcou o tempo de 1min24s332 e larga na pole position, com Wilson ao seu lado na primeira fila. A primeira bateria começa às 13h deste domingo.



O treino, que contou com pista seca e muito calor no Autódromo Ayrton Senna, foi dominado desde o início pelos dois pilotos. Wilson (65 – RCM) abriu a disputa na superpole, que contou com os seis classificados após o Q1 e o Q2 do treino, e marcou o melhor tempo. Serra (29 – Eurofarma RC) foi o último a ir para a pista, e pulverizou a marca do adversário, com mais de quatro décimos de vantagem. Thiago Camilo (21 – Ipiranga Racing) é o terceiro no grid, seguido por Galid Osman (28 – Ipiranga Racing), Átila Abreu (21 – Shell Racing) e Marcos Gomes (80 – Cimed Racing).



Entre as surpresas, ficaram marcadas as ausências Cacá Bueno, Rubens Barrichello e do atual campeão Felipe Fraga no Q3. Cacá (0 – Cimed Racing) vai partir da 15ª colocação, enquanto Barrichello (111 – Full Time Sports) é o 12º, e Fraga (88 – Cimed ProGP) começa em 10º.



Vitor Genz foi o melhor colocado entre os gaúchos. O piloto do carro 46 da Eisenbahn vai largar da 13ª posição. Cesar Ramos, com o carro 30 da Blau Motorsport, parte em 27º, e Marcio Campos (31 – Blau Motorsport) é o 30º.



*ZHESPORTES