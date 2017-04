De volta à Stock Car, Cesar Ramos quer se estabelecer de vez na categoria em 2017

Promessa

A temporada 2017 da Stock Car, que começa neste final de semana, em Goiânia, é especial para Cesar Ramos. De volta à categoria como contratado para todo o campeonato, o gaúcho de Novo Hamburgo quer se estabelecer de vez como piloto da principal série de automobilismo do Brasil. E conta com um importante apoio de uma equipe nova, mas estruturada, para isso.

– Depois de vários anos na Europa (onde foi campeão da F-3 Italiana e chegou a disputar a World Series, uma das principais categorias de acesso à Fórmula-1), decidi voltar para o Brasil. Meu objetivo era entrar de vez no esquema da Stock Car. Em 2015, entrei em uma equipe nova, mas não consegui renovar para o ano seguinte e fiz apenas três provas. Agora estou com essa boa estrutura – disse Ramos, 27 anos, que vai guiar o carro 30 da Blau Motorsport.



Leia mais:

Com promessa de equilíbrio e emoção até o fim, temporada da Stock Car inicia neste domingo



A escuderia não é novidade apenas para Ramos: a equipe é a cara nova na Stock Car. A estrutura, no entanto, é de ponta, como fez questão de apontar o piloto.



– O pessoal da Blau Farmacêutica investiu bastante e tem um projeto muito sério. Isso é bom, dá segurança para o piloto. Temos pessoas capacitadas e preparadas, e agora vamos descobrir, pouco a pouco, como ajustar o nosso carro – explicou o hamburguense.



Ramos sabe que o trabalho será complicado. Em uma categoria marcada pela disputa intensa, em que apenas um segundo pode separar o quinto do trigésimo colocado em um treino, Cesar – que conta com o também gaúcho Marcio Campos como companheiro de time – espera uma evolução constante durante as 12 etapas do campeonato.



– O carro da Stock é difícil, "manhoso". É complicado de acertar. Mas, no ano passado, nas provas em que corri, andei em uma equipe boa e vi o que faz um carro melhor. Agora é trabalhar bem com os engenheiros, com a telemetria, e ter paciência e muita conversa, para que cada lado entenda o que o outro quer. Todo mundo entende que vai ser difícil, por sermos novos, mas a partir da quarta etapa devemos apresentar uma boa evolução – finalizou Cesar.



A temporada 2017 da Stock Car começa neste domingo, em Goiânia. A primeira bateria tem início às 13h, e a segunda prova inicia às 14h10min. Ambas serão transmitidas ao vivo pelo SporTV 2.



*ZHESPORTES