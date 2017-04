Estreante, Marcio Campos pretende mostrar serviço na Stock Car em 2017

Torcida

O campeonato da Stock Car que começa neste domingo, em Goiânia, representa a realização de um sonho para Marcio Campos. O gaúcho de Farroupilha chega à principal categoria do automobilismo brasileiro após uma carreira vencedora em séries menores, premiada com o bicampeonato do Brasileiro de Turismo em 2015 e 2016 – principal categoria de acesso à Stock Car. Para 2017, no entanto, o piloto sabe que a parada será bem mais complicada.

– É um desafio grande, em uma categoria extremamente competitiva. Ainda mais em uma equipe nova, em que o time tem que aprender o que o piloto quer, assim como nós precisamos entender bem a equipe. Mas estou confiante – disse Campos, 30 anos, que comandará o carro 31 da novata Blau Motorsport, ao lado do também gaúcho Cesar Ramos.

Leia mais:

Com promessa de equilíbrio e emoção até o fim, temporada da Stock Car inicia neste domingo



Com pouco tempo de treino – foram apenas duas sessões coletivas e dois treinos livres antes do treino de classificação –, Marcio ressaltou que ainda se adapta ao carro da Stock, algo bem diferente do que estava acostumado a guiar no Brasileiro de Turismo.

– É tudo "mais": mais potência, mais pneu, mais velocidade, mais reações. A adaptação leva tempo. Vou dar um passo de cada vez e evoluir a cada dia mais. É complicado buscar tempo, pois é tudo muito parelho, e um segundo faz toda a diferença aqui. Temos que trabalhar nos décimos de segundo para buscar posições – destacou.



Campos falou também sobre o pouco tempo que tem para se preparar para cada prova – e agradeceu a confiança da sua equipe na nova empreitada.



– A gente treina muito pouco, só quando compete. Tu não podes pegar o carro e colocar numa pista fora daqui, então é tudo muito rápido. Mas o suporte é muito bom da Blau, que montou uma ótima estrutura. Acredito que podemos conseguir bons resultados – completou Marcio.



A temporada 2017 da Stock Car começa neste domingo, em Goiânia. A primeira bateria tem início às 13h, e a segunda prova inicia às 14h10min. Ambas serão transmitidas ao vivo pelo SporTV 2.



*ZHESPORTES