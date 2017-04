Experiente, Vitor Genz espera primeira vitória na Stock em 2017

Expectativa

Depois de um pódio no ano passado, a primeira vitória em 2017. Esse é o grande objetivo de Vitor Genz para a nova temporada da Stock Car, que começa neste final de semana, em Goiânia. No seu quinto ano como piloto da categoria, o gaúcho de Porto Alegre almeja o grande passo – e conta com o apoio de uma equipe experiente para buscar o tão aguardado primeiro triunfo.



– Espero que a vitória chegue. Este é o objetivo principal. Consegui um pódio no ano passado, em Cascavel, e foi um bom ano. Mas quero, acima de tudo, fazer um ano consistente – disse Genz, 28 anos, nos boxes da equipe Eisenbahn Racing, escuderia que defende desde o ano passado com o carro 46.



A temporada 2016 servirá como ponto de comparação para Genz e o time – comandado pelo ex-piloto Carlos Alves. O gaúcho terminou a temporada na 13ª colocação, com 158 pontos, e a meta para este ano é entrar no top 10. Em Goiânia, teve bom rendimento nos treinos de preparação, com três presenças entre os 10 melhores nas quatro sessões.



– Acredito que posso chegar entre os 10, entre os oito primeiros. Consegui andar bem nos treinos aqui, fiquei em quinto na primeira sessão. É complicado, o grid da Stock é muito competitivo, com pilotos experientes. Mas é meu sonho me estabelecer aqui. Quando comecei, entre em equipes que também estreavam na categoria, mas hoje estou em um bom momento – explicou Vitor, que tem o experiente Valdeno Brito como companheiro de time.



A parceria com o paraibano de 42 anos, aliás, é um dos pontos positivos com que Genz conta para a temporada. Algo que vale para os dois, na opinião do piloto porto-alegrense.



– Ter o Valdeno junto é muito bom. A categoria já é difícil quando a dupla é boa, e fica mais complicada ainda se a parceria não funcionar. Conheço ele há muito tempo, e sempre foi um cara muito prestativo, me ensinou muito. Agora espero também poder passar algo para ele – concluiu Vitor.



A temporada 2017 da Stock Car começa neste domingo, em Goiânia. A primeira bateria tem início às 13h, e a segunda prova inicia às 14h10min. Ambas serão transmitidas ao vivo pelo SporTV 2.

*ZHESPORTES