Max Wilson lidera segundo treino livre da Stock Car em Goiânia

Depois de dois dias de domínio de Daniel Serra, nos treinos coletivos e no primeiro treino livre da Stock Car, o sábado em Goiânia começou com mudanças. Max Wilson, piloto do carro 65 da RCM, foi o mais rápido na segunda sessão livre, a última antes do treino classificatório. Serra, por sua vez, ficou em segundo.



Wilson anotou o tempo de 1min23s780, quase um décimo (0s093) à frente de Serra, que guia o carro 29 da Eurofarma RC. O terceiro colocado na sessão foi Marcos Gomes (80 – Cimed Racing). Já Felipe Fraga (88 – Cimed ProGP), atual campeão da categoria, anotou apenas a 24ª posição. Cacá Bueno (0 – Cimed Racing) foi o 18º, e Rubens Barrichello (111 – Full Time Sports), o 21º.

Entre os gaúchos, Vitor Genz (46 – Eisenbahn Racing) anotou o nono melhor tempo, com 1min24s174, a 0s394 de Wilson. Cesar Ramos (30 – Blau Motorsport) foi o 27º, e Marcio Campos (31 – Blau Motorsport), o 30º.

Às 13h, os carros da Stock voltam à pista para o treino classificatório. A corrida, com duas baterias, será neste domingo.



