Torcedores aproveitam visita aos boxes para tietar pilotos da Stock Car

Antes da largada para a prova que abre a temporada 2017 da Stock Car, os 30 pilotos que estão na disputa do campeonato deste ano tiveram um compromisso: sob o sol inclemente de Goiânia, com 30ºC de temperatura, eles atenderam pacientemente aos milhares de torcedores que foram visitar os boxes da categoria.



O momento, registrado em todos os domingos de corrida, é de festa para os fãs. É a chance de fazer uma selfie com os pilotos, com as grid girls, até mesmo com os jornalistas – Reginaldo Leme, comentarista de Fórmula-1 da Rede Globo, não conseguia andar pelos boxes, cercado de curiosos.



As equipes se preparam para atender bem a todos: bonés e sacolas com pequenos brindes são deixadas à disposição, e além de cada foto no celular, os pilotos entregam também pequenos cartões autografados que contam as suas histórias. Tudo para cativar possíveis novos fãs.



Foto: Bruno Alencastro / Agência RBS

A visita é rápida, com uma hora de duração. Tempo suficiente apenas para ficar na fila de três ou quatro boxes diferentes até ter a chance de falar com o ídolo. Ou até menos, se a ideia é tirar uma foto com Rubens Barrichello. O veterano da Fórmula-1, campeão da Stock Car em 2014, foi o mais concorrido na visitação. E não negou atenção aos torcedores.



