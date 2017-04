VÍDEO 360º: Cacá Bueno mostra como são os boxes da Stock Car

Por dentro

Um dos nomes mais conhecidos da Stock Car, Cacá Bueno vive um momento diferente para a temporada 2017. Após oito anos como piloto da Red Bull, onde conquistou três dos seus cinco títulos da categoria, o carioca de 40 anos mudou de casa: agora veste as cores da Cimed Racing, equipe campeã nas duas últimas temporadas. Algo novo para quem chega, neste campeonato, a 16 anos como um dos principais expoentes da categoria.



Os primeiros momentos têm sido complicados. Cacá vai largar em 15º na etapa de Goiânia, neste domingo, prova que abre a temporada. Seus colegas de equipe também tiveram rendimento abaixo do esperado – Marcos Gomes, companheiro de box, larga em sexto, enquanto o atual campeão Felipe Fraga, que passou para a Cimed ProGP, parte em 10º, e Denis Navarro começa em 18º. Mas nada que preocupe o experiente piloto.



– Estamos um pouco longe ainda do acerto ideal, mas isso vai sair. Os treinos, até agora, não foram bons. A equipe é bicampeã, mas está começando um processo todo novo. Tenho plena confiança de que, daqui para frente, vamos melhorar – disse Cacá após os treinos de sábado.



O pentacampeão, terceiro maior vencedor de corridas da Stock, falou também sobre o processo que culminou na sua troca de equipe. Após ficar sabendo da saída da Red Bull da categoria, Cacá explicou que já iniciou a busca por um novo carro – e encontrou, na Cimed Racing, o que buscava.



– Para quem estava fora, a saída (da Red Bull como escuderia) pareceu abrupta, mas era algo que já se falava dentro da equipe. Comecei a conversar, recebi três propostas e a melhor foi da Cimed. Não apenas na questão financeira, que foi o que menos pesou, mas principalmente na parte técnica e no que podemos fazer. Temos um caminho longo para caminhar – afirmou, falando sobre o contrato de cinco anos que assinou com a farmacêutica.



Conhecido por ser filho do narrador Galvão Bueno, Cacá também é famoso por não medir palavras ao falar sobre a situação do automobilismo nacional. Envolvido em questões polêmicas durante a temporada 2015, quando sofreu uma punição de uma prova de suspensão após criticar os comissários da CBA – situação que foi alvo de uma reportagem da Folha de S.Paulo no ano passado, que mostrou uma troca de mensagens dos comissários falando sobre suas punições –, o piloto disparou abertamente contra a gestão da Confederação Brasileira de Automobilismo.



– Não acho que tenha mudado muita coisa de 2015 para o ano passado. O fato de não ter havido problemas com os comissários, para mim, foi devido às circunstâncias, muito mais do que uma evolução. A gestão que saiu (de Cleyton Pinteiro, presidente entre 2009 e 2017) foi a pior da história da CBA. Estou no automobilismo desde 1996, passei por diversos presidentes, e foi a pior gestão. Neste período, perdemos autódromos, o automobilismo perdeu relevância, não há programa de desenvolvimento de pilotos para a Fórmula-1. O novo presidente (Waldner Bernardo, que assumiu no dia 17 de março) é apenas a continuação da gestão. Tomara que ele me surpreenda e faça um bom trabalho, mas não espero muito disso – completou Cacá.



A temporada 2017 da Stock Car começa neste domingo, em Goiânia. A primeira bateria tem início às 13h, com 40 minutos mais uma volta de duração. A largada da segunda prova é às 14h10min, com o mesmo tempo de duração. As duas corridas terão transmissão do SporTV 2.

*ZHESPORTES