VÍDEO: conheça os pilotos gaúchos que disputam a Stock Car em 2017

A temporada 2017 da Stock Car, que começa neste final de semana, em Goiânia, conta com três pilotos gaúchos. Vitor Genz, Cesar Ramos e Marcio Campos são os representantes do Rio Grande do Sul na categoria. O trio falou sobre as suas carreiras e o que esperam do campeonato – além de contarem, também, um pouco do que fazem fora das pistas. Os três estarão na pista neste domingo, a partir das 13h, na primeira bateria no Autódromo Ayrton Senna: Genz larga em 13º, Ramos começa em 27º e Campos, em 30º.

