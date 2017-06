Bruno Senna faz teste para as 24 Horas de Le Mans

Neste domingo

Equipes e pilotos que disputarão as 24 Horas de Le Mans têm encontro marcado para este domingo (4) no grande ensaio geral que antecederá a prova mais importante do Mundial de Endurance, nos próximos dias 17 e 18. O brasileiro Bruno Senna chegou nesta sexta (2) à cidade do centro-oeste francês consciente da importância dos testes, já que a corrida distribui pontuação dobrada e costuma ser determinante na luta pelo título – para o bem e para o mal.

Serão duas sessões de três horas, uma pela manhã e outra à tarde, com participação obrigatória daqueles que não disputaram a prova nos últimos três anos.

– Vamos trabalhar no acerto aerodinâmico de Le Mans e nos detalhes de altura e pressão dos pneus – antecipou Bruno, que ocupa a terceira colocação na classificação dos pilotos da classe LMP2 ao lado dos companheiros da Rebellion Racing, os franceses Nicolas Prost e Julien Canal, todos com 36 pontos. O líder Thomaz Laurent tem 40 pontos.

Leia mais:

Copa Truck tem segunda etapa neste domingo, em Campo Grande

Button fará sua estreia na Super GT em Suzuka

Novos donos da Fórmula-1 querem 25 GPs em 2018



Bruno já sabe que dificilmente encontrará condições favoráveis no circuito de Le Sarthe, que receberá a terceira etapa do calendário.

– A pista certamente estará muito suja para nos dar qualquer ideia boa de acerto específico. Por isso, vamos começar com um acerto nos moldes de Spa-Francorchamps, adaptado para Le Mans, e a partir daí acredito que estaremos razoavelmente competitivos – comentou Bruno, que ficou em segundo lugar em Silverstone e Spa.

A meteorologia prevê a possibilidade de chuva na tarde de domingo.

– Aqui é sempre assim. Dificilmente a chuva não aparece em algum momento. Espero que desta vez ela não venha, porque não nos ajudariam em nada. Condições consistentes são muito melhores para um teste conclusivo.

*LANCEPRESS