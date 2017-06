Cesar Ramos destaca evolução de carro antes da etapa de Cascavel

Stock Car

O bom desempenho em Santa Cruz do Sul, no final de maio, anima Cesar Ramos para a disputa da etapa de Cascavel da Stock Car, neste final de semana, no Paraná. Nono colocado na segunda prova da rodada passada, o piloto gaúcho do carro 30 da Blau Motorsport quer se manter na zona de pontos para subir de colocação no campeonato – atualmente, ocupa a 20ª posição, com 18 pontos.

– Estou muito animado com a evolução que mostramos desde a primeira etapa e acredito que, com todo aprendizado que estamos acumulando, conseguiremos chegar ainda mais longe em Cascavel – disse Ramos.

O piloto nascido em Novo Hamburgo soma duas presenças no top-10 nas seis provas disputadas até agora. Com experiência de uma temporada completa na Stock Car, Ramos é o nome mais experiente da novata equipe Blau na pista.

