Jimmie Johnson aproveita chance e vence etapa Dover da Nascar

Jimmie Johnson venceu no domingo (4), a 13ª etapa da NASCAR Cup Series. Esta foi a terceira vitória do sete vezes campeão na temporada. O piloto passou Kyle Larson na última relargada, em uma prorrogação soube ser ousado. Ele liderou apenas sete voltas da prova, em duas ocasiões diferentes, após ter largado no fim do grid em virtude de uma mudança não-aprovada na relação de marchas em seu carro.

A largada começou com poucas disputas entre os líderes da prova. Kyle Busch sustentou a primeira posição, enquanto isso Martin Truex Jr. se afirmava em segundo lugar. Daniel Suárez, Kyle Larson e Kurt Busch formavam os cinco primeiros colocados. Contudo, Matt Kenseth, que tinha largado em quarto, perdia posições no princípio. Truex buscava manter contato do líder Busch, mas com forte ritmo estava difícil de poder se aproximar. Logo atrás, Larson passou por Suárez e herdou o terceiro lugar.



A primeira bandeira amarela foi acionada na volta 16. O piloto Ryan Sieg rodou sozinho e quase foi acertado por Daniel Suárez. Todos foram aos boxes aproveitando a oportunidade, com Kyle Busch voltando em primeiro. Mas não adiantou, isso porque o pneu traseiro esquerdo não estava preso e se soltou por completo frustrando piloto e equipe. A traseira do carro estava muito danificada, o que praticamente acabou com qualquer chance de obter a vitória. O piloto figurava em 33º depois deste problema. Com isso, Truex herdou a ponta, e ainda contava com um aliado. Ricky Stenhouse Jr. ainda não tinha parado e, mais lento, tratava de segurar outros pilotos enquanto Martin abria distância para os demais concorrentes. A barreira de Stenhouse durou até o giro 35, quando Kurt Busch com esperteza tomou o segundo lugar. O carro 41 estava somente dois segundos atrás de Truex, mas logo começou a tirar terreno.



Neste momento da corrida, Stenhouse teve um pneu dianteiro direito furado e logo em seguida ele bateu com alguma força no muro externo. A bandeira amarela foi acionada e assim todos foram aos boxes. Larson e Kenseth trocaram apenas dois pneus e saíram em primeiro e segundo lugares. Já na relargada, Larson manteve-se a liderança, mas Kenseth despencou ao perder ritmo. Kurt Busch, Truex e Keselowski acompanhavam de perto o carro 42 na relargada. Não demorou e outra bandeira amarela na pista, e novamente por causa de Stenhouse já com seu carro danificado foi reto em uma curva e avariou o chassi em definitivo, acabando de vez com a corrida. Aconteceu a relargada e na sequência da prova novos incidentes na pista e mais uma vez a amarela foi acionada, isso porque Kurt Busch tentou ultrapassar Larson, mas tudo que conseguiu foi perder controle e acertar Keselowski. A relargada desta vez foi mais tranquila. Larson voltou na liderança, mas agora com Truex logo atrás. Foram várias voltas de disputa entre os dois.

Kurt Busch com problemas em seu carro teve um pneu explodindo e isso gerou outra bandeira amarela na pista. Os pilotos aproveitaram e todos então foram aos boxes, de onde um inesperado Clint Bowyer surgiu em primeiro lugar com ótima troca de sua equipe. A alegria durou pouco, com problemas mecânicos ele teve que levar seu carro para garagem. Na relargada virou um embate entre Truex e Harvick para saber quem liderava, com 0s5 separando os dois pilotos faltando 13 voltas para o fim do segmento. Larson estava voando nesse instante da prova, onde de quinto colocado, ele saltou para segundo faltando dez voltas. Mas a vitória no primeiro segmento ficou mesmo com Martin Truex Jr.

O segundo segmento começou com Kyle Larson não parando nos boxes e, além dele, outros pilotos adotaram a mesma estratégia e assim assumiu a liderança. Truex, com quatro pneus novos, voltou em 13º lugar. Larson manteve o primeiro posto após a relargada, já com boa vantagem sobre Ryan Blaney. Kenseth, Kyle Busch e Kasey Kahne eram os cinco primeiros nesse momento. As táticas nas estratégias deixaram o panorama do segundo segmento embaralhado. Truex precisava ganhar posições, mas perdia tempo ao passar os concorrentes. Depois de 20 voltas sob bandeira verde, tudo que ele conseguiu foi saltar para o quarto lugar. O primeiro incidente foi da bela Danica Patrick. Ela rodou sozinha e acionou a bandeira amarela. Larson manteve-se a liderança nos boxes, enquanto isso Blaney acertava a traseira de Kenseth nos pits e danificava o carro #21 numa grande confusão.

Na relargada, Larson abria vantagem, já Michael McDowell que não havia parado dificultava a vida dos demais pilotos. Kyle Busch logo apareceu em segundo, o líder já tinha quase dois segundos de vantagem e só aumentava, passando para mais de três quando a bandeira amarela pintou. Joey Logano furou um pneu, bateu no muro. Nos boxes, Larson seguiu em primeiro. Na relargada ele viu Truex Jr. tentar algo por dentro, mas conseguiu se segurar por fora. Mas Larson não conseguia se distancia de Martin. Pelo contrário, estava saindo de traseira e caiu para terceiro, ultrapassado por Truex e Johnson. A sorte do piloto da Ganassi foi que Landon Cassill bateu em seguida, trazendo mais uma amarela na pista. Kyle foi o único a parar. Truex e Johnson ficaram em primeiro e segundo, sem nem disputar posição. O segmento seguiu sem qualquer briga entre os dois e Truex venceu novamente. Com Larson beneficiado pelos pneus novos, saiu de 19º para terminar em quinto lugar.

Na última parte do segmento, Larson repetiu a estratégia de trocar apenas dois pneus no início tomando a liderança, mas Truex vinha com os quatro pneus novos. A briga entre os dois recomeçou logo que a bandeira verde foi agitada. Depois de algumas voltas o carro o #78 tentou uma ultrapassagem por dentro e quase rodou. Na brincadeira, foi ultrapassado por Johnson. Truex tentou o mesmo tipo de ultrapassagem sobre Johnson, e cometeu o mesmo erro. Martin quase rodou e perdeu tempo caindo para quarto. Pouco depois, amarela em seguida onde a pista estava com detritos, principalmente na parte alta. Todos voltaram aos boxes, mas a ordem dos pilotos não mudou.

Larson manteve a liderança sobre Johnson na relargada. Kenseth precisou parar pouco depois, conseqüência de um problema nos pneus. Antes terceiro, ele desabou para o final do pelotão. E a situação piorou quando ele excedeu o limite de velocidade dos boxes durante a parada emergencial. Larson tinha 2s8 de vantagem para Johnson, que perdia ritmo. Logo foi ultrapassado por Truex Jr, novo segundo colocado. Ao contrário de Larson, Johnson não teve a sorte de ver ter uma bandeira amarela e perdia posições, logo surgindo em sétimo. Não demorou e todos partiram para pits em bandeira verde. E mais sorte ainda por conta do que aconteceu pouco depois com Regan Smith batendo sozinho e trouxe a amarela no meio do ciclo de pits. Johnson esperava para parar, ao contrário de Larson e Truex que poderia sair dos boxes na liderança.

A corrida ficou estranha porque Johnson não virou líder. Quem tomou a ponta foi Ty Dillon, com um rápido pit-stop. Newman, Johnson, Austin Dillon partiriam atrás. Ty Dillon e Newman seguiam em primeiro e segundo lugares, já Johnson sofria com uma relargada mediana. Depois de dez voltas em bandeira verde, outra amarela. Chris Buescher e Paul Menard se envolveram em um acidente e acabaram com carros avariados. Ty Dillon voltou a abrir vantagem na relargada, mas Newman foi ultrapassado pelos carros de Johnson e Larson ao mesmo tempo e caindo para quarto.

Os ritmos tanto de Jimmie e Kyle eram superiores e ambos foram na luta pela liderança tirando a diferença sobre Dillon. Antes, Larson fez uma belíssima ultrapassagem sobre Johnson por fora, tomando o segundo lugar. Isso permitiu uma manobra mais simples sobre Ty com 38 giros para o fim. Johnson também passou logo Ty Dillon e manteve contato com Larson. Mas o ritmo de Johnson em ciclos longos de bandeira verde virou um problema. As voltas passavam e ele não era capaz de acompanhar Larson, pelo contrário, a diferença alcançou a casa dos 2s6. Mas faltando quatro voltas para o final, David Ragan furou um pneu e bateu sozinho obrigando a bandeira amarela, contudo, ninguém parou.

Na relargada, o trabalho e a tática de Larson foram mesmo para o espaço. O piloto derrapou ao acelerar e assim entregou a ponta para Johnson. Depois, um acidente de maiores proporções acabou com a corrida onde os pilotos começaram a bater depois da linha de prorrogação, o que determinou o final da prova com a vitória de Jimmie Johnson