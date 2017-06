Márcio Campos quer repetir top-10 na Stock Car em Cascavel

Velocidade

Estreante na Stock Car em 2017, Márcio Campos precisou de apenas três etapas para conseguir o seu primeiro resultado no top-10. O gaúcho da também novata Blau Motorsport, a bordo do carro 31, foi o oitavo colocado na segunda bateria da rodada de Santa Cruz do Sul, no fim de maio. O bom desempenho anima Campos a buscar, de novo, uma boa posição em Cascavel, neste final de semana, pela quarta etapa da temporada.

– O bom ritmo que conseguimos imprimir em Santa Cruz do Sul mostra que estamos no caminho certo para crescer na competição – disse o piloto nascido em Farroupilha.



Com os sete pontos da oitava posição em Santa Cruz, Campos chegou a 11 pontos no campeonato, que o colocam em 28º na tabela de pilotos. As duas provas da Stock Car em Cascavel serão disputadas neste domingo.