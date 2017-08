Camilo comemora boa pontuação e redução de vantagem para Serra

Stock Car

Apesar de não ter subido ao pódio na estreia da Stock Car no Velo Città, os dois quartos lugares fizeram de Thiago Camilo o maior pontuador da sétima etapa da temporada 2017. Considerando principalmente que o líder do campeonato, Daniel Serra, foi o piloto mais veloz dos treinos livres e largou em segundo na corrida principal, o resultado do domingo foi acima das expectativas para o piloto. Camilo marcou 35 pontos, contra 31 de Serra.

– O saldo desse fim de semana foi muito acima das expectativas, prova de que a gente nunca deve desistir de lutar, de trabalhar, de arriscar. No sábado de manhã eu fui o 24º colocado no treino livre, fiquei fora do Q3 pela primeira vez no ano e saí daqui quatro pontos mais perto da liderança, que é o objetivo final – explicou Camilo após a corrida em Mogi Guaçu.

Para somar 35 pontos, Thiago Camilo contou com um pouco de sorte, muita perícia e boa estratégia. Na primeira corrida, se aproveitou da sequência de acidentes e safety-cars que entraram na pista ao longo de toda a prova. Também deu sorte no momento do pit-stop obrigatório, ao entrar nos boxes bem quando a bandeira amarela era acionada.

Na corrida 2, Camilo mostrou muita perícia para evitar uma batida em Sérgio Jimenez, que disputava posição com Galid Osman, e conseguiu se manter na pista, subindo para a quarta posição. Ele ainda tentou atacar Gabriel Casagrande para subir ao pódio, mas o adversário tinha mais botões de ultrapassagem para se defender, cruzando a linha de chagada meio segundo à frente.