Cesar Ramos comemora pontos importantes no Velo Città: "Carro demonstrou ritmo"

Cesar Ramos viveu um final de semana de corridas distintas no Velo Città. O gaúcho do carro 30 da Blau Motorsport teve problemas na primeira prova, recebeu uma punição e decidiu se dedicar à segunda bateria da sétima etapa da Stock Car 2017. Aí, o resultado veio: com grande desempenho e boas ultrapassagens, o piloto de Novo Hamburgo conquistou a sétima posição.

— Estou muito feliz de ter conseguido somar pontos para a equipe. Mas o mais importante é que o carro demonstrou ter ótimo ritmo. Não fossem os problemas que tivemos na primeira corrida, com uma penalização, poderíamos ter chegado ao pódio. Então vamos comemorar esses pontos e pensar em Londrina, onde podemos surpreender novamente — destacou Ramos.

Seu colega de equipe, o também gaúcho Marcio Campos, tinha grandes expectativas para a prova no Velo Città. No sábado, o piloto de Farroupilha, que faz seu ano de estreia na Stock, levou o carro 31 à 12ª posição no grid, melhor resultado do ano em treinos classificatórios. Mas, no domingo, suas corridas foram prejudicadas por um acidente ainda na primeira volta da prova 1. Como resultado, Campos não conseguiu completar as baterias.

— É muito frustrante terminar um final de semana tão bom de forma tão ruim. Ainda mais sendo vítima das circunstâncias ou erros de outros pilotos. Mas vamos levantar a cabeça e pensar em Londrina, porque estamos evoluindo muito. Nosso carro é rápido e ainda vamos crescer muito nesta reta final de campeonato – completou Marcio.