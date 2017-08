Matheus Leist é destaque em testes da Indy Lights no oval de Gateway

Velocidade

Destaque na Indy Lights com três vitórias em sua temporada de estreia, Matheus Leist se prepara para a reta final do ano na categoria de acesso à Formula-Indy. Nesta semana, foram realizadas várias sessões de treinos no circuito oval de Gateway, justamente o palco da penúltima etapa do campeonato, e o piloto gaúcho foi o mais rápido em dois dos três treinos de que participou nesta quinta-feira.

– Gateway é um circuito oval com um asfalto bem liso, e as curvas são mais fechadas do que as dos ovais mais tradicionais, como Indianápolis. A pista tem apenas 2 quilômetros e exige bastante concentração. Deu para ver que temos um bom ajuste para a pista e estamos confiantes em brigar pela ponta na etapa do final do mês – diz Leist, atual quarto colocado, 48 pontos atrás do líder Kyle Kayser.

Com problemas na última parte do treino por causa de uma quebra mecânica no carro da Carlin, o piloto de 18 anos, nascido em Novo Hamburgo, não realizou testes com pneus novos, mas se vê bastante preparado para os últimos dois desafios da temporada. Além da etapa de Gateway no próximo dia 25, ainda restará a decisão do campeonato no tradicional autódromo de Watkins Glen, em 3 de setembro.

– Por ser um ano de estreia, eu percebi bastante a importância dos testes para o resultado das corridas. Em Indianápolis, venci após ter realizado algumas sessões de treino no oval, Elkhart Lake eu conheci fazendo o teste com o carro da Indy, e em Iowa também cheguei a pilotar antes do final de semana da corrida. Espero que o roteiro seja parecido em Gateway e eu possa brigar pela vitória daqui duas semanas – completou Leist.