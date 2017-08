No Brasil, Felipe Massa treina e diz: "Me sinto muito bem"

Recuperado

Felipe Massa parece estar no caminho para retornar à ação após as férias de agosto. Recentemente, o brasileiro ficou fora do GP da Hungria devido a uma doença que lhe causou tonturas. Mas, já no último fim de semana, ele postou no Instagram uma foto sua correndo com seu treinador.

Voltando aos treinos !! Com o meu irmãozinho @fernando.schin getting back and training with my brother @fernando.schin ¿¿¿¿ ¿¿ Uma publicação compartilhada por Felipe Massa (@massafelipe19) em Ago 6, 2017 às 9:47 PDT

Agora, enquanto descansa em São Paulo, Massa revelou que vem andando de kart em Interlagos.

— Uma ótima sensação voltar à pista! — disse ele. — Me sinto muito bem — completou.

A próxima prova da temporada da Fórmula-1 é no dia 27 de agosto, em Spa-Francorchamps, no GP da Bélgica. Massa está em 11° lugar no campeonato de pilotos, com 23 pontos.