Pilotos falam sobre estreia do Velo Città na Stock Car

Novidade

Pelo segundo ano seguido, a Stock Car conta com a estreia de um circuito no seu calendário. Depois de correr pela primeira vez em Curvelo no ano passado, agora a categoria debuta no Autódromo Velo Città, em Mogi-Guaçu, interior de São Paulo.

Não tão novo quanto o circuito mineiro — Curvelo foi inaugurado justamente pela Stock em 2016 —, o Velo Città, que abriu as portas em 2012, é um autódromo sui generis no Brasil. Localizada em uma fazenda na região de Nova Louzã, a 180 quilômetros de São Paulo, a pista é privada e tem como principal foco eventos fechados. Não há nem mesmo arquibancadas fixas para a torcida, o que fez com que a Stock Car instalasse equipamentos temporários para este final de semana.



O circuito tem recebido diversas competições desde 2012, como etapas do Campeonato Paulista de Velocidade, da Porsche Cup e de outras categorias monomarca. Mas sempre fechados para o público. Além disso, o Velo Città é palco, principalmente, de eventos realizados por montadoras para clientes pagantes, que usam a pista em track days exclusivos.

Por isso, além de novidade para os pilotos, o autódromo será conhecido também por torcedores. E a empolgação parece grande: todos os ingressos para as provas deste domingo foram vendidos, e são esperados cerca de 10 mil pessoas no local.

Para os pilotos, no entanto, a sexta-feira e o sábado de treinos serviram para colocar em prática tudo que foi visto no simulador e em experiências anteriores, sem carros de corrida no local. Agora resta ver como será a primeira corrida da história da Stock Car no mais novo circuito do seu calendário.



* ZHESPORTES