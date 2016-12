História da família Tomasini é lembrada em livro

História

"Uma das coisas de que mais me arrependo na vida é de não ter conversado mais com meu pai e minha mãe... Nem vou falar dos tios e avós, com os quais a comunicação era mais difícil...", essa é uma constatação (um alerta) e um desabafo de Roque Annes Tomasini, que, aos 72 anos, acaba de lançar o livro Família Tomasini – Histórias e causos. Quando Luiz Tomasini, pai dele, morreu, em junho de 1996, os documentos, cartas e fotografias foram para uma caixa só aberta anos depois. Foi lá que Roque encontrou, posteriormente, 32 páginas datilografadas com as memórias do "velho", desde a infância até o final de sua vida.

A descoberta estimulou o engenheiro agrônomo, mestre em Economia Rural, ex-pesquisador da Embrapa e ex-professor da Universidade de Brasília (UnB), a reunir as informações, com outras colhidas durante o 1º Encontro dos Tomasini, na cidade de Nilópolis (RJ), e transformar tudo em algo concreto.

Capa do livro Família Tomasini-Histórias e Causos Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Foi árdua a tarefa de coletar dados. Dos 12 descendentes do avô paterno, só um ainda vivia. Depois de um ano e meio garimpando fotos e textos com parentes, Roque conseguiu algo além de uma boa genealogia de sua família. Duas viagens à Itália, em busca das origens, também foram importantes para a realização da obra de 272 páginas e muitas imagens.

O livro não é comercial, é dirigido, em princípio, aos descendentes de sobrenome Tomasini, mas tem sido solicitado por professores e interessados em História. A impressão é feita aos poucos e definida pela demanda, custa um pouco mais, mas evita desperdício.

Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Familiares, ou qualquer pessoa que tenha curiosidade sobre o passado, podem obter mais informações pelo e-mail: belina1971@hotmail.com.

Depois de editar, em 2015, o livro Utensílios e ferramentas utilizados pelos imigrantes da Itália no sul do Brasil, Roque aproveitou a Feira do Livro de Passo Fundo, em novembro passado, para lançar essa sua segunda publicação.



Leia outras colunas do Almanaque Gaúcho