A Exposição de 1901

História

A grande mostra que deu origem à atual Expointer foi oficializada por decreto do então presidente do Estado, Borges de Medeiros, em abril de 1899, com o nome de Exposição Agropecuária e Industrial do Rio Grande do Sul. O objetivo do governo era atenuar as feridas da recente Revolução de 93, marcar o início do século 20 e também exibir o desenvolvimento do Estado em todas as suas atividades.

Programada para 1900, devido a atraso na sua organização, a feira só foi inaugurada em 24 de fevereiro do ano seguinte, nos Campos da Redenção (que viriam a receber o nome de Parque Farroupilha em 1935, nas comemorações do centenário da Guerra dos Farrapos). Na solenidade festiva, ao lado de Borges de Medeiros, entre outras autoridades, encontravam-se o arcebispo de Porto Alegre, dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leon, e o embaixador dos Estados Unidos, Charles Page Bryan.

Pavilhão das casas "Martel" e "Pavão", em Porto Alegre Foto: DIVULGAÇÃO / Acervo José Alberto Junges

Estiveram representados na feira 60 municípios, com 2,2 mil expositores. No total, foram expostos mais de 80 mil itens, entre produtos animais, equipamentos e outros objetos. No pavilhão das Belas Artes, encontravam-se trabalhos de Virgilio Calegari, Otto Schonwald, Augusto Amoretty, Jacinto Ferrari, Romoaldo Pratti e Pedro Weingartner, entre outros.

A entrada principal da exposição ficava ao lado da atual Escola de Engenharia, em frente à Praça Argentina. Foi encerrada em 2 de junho, com pouco mais de três meses de duração. Teve cerca de 67 mil visitantes, numa média de 6,8 mil pessoas por dia. A população de Porto Alegre era de 70 mil habitantes.

A partir de 1909, a mostra passou a ser realizada no Prado Rio-Grandense, depois transformado no Parque de Exposições do Menino Deus, e, em 1970, já com caráter internacional, foi para Esteio, numa área de 64 hectares da antiga Fazenda Kroeff.



