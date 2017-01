A mais antiga comemoração religiosa

Dia de Reis

A data de hoje, 6 de janeiro, tem um significado especial para o Rio Grande do Sul, particularmente para as regiões colonizadas pelos açorianos. É o Dia de Reis, quando se pratica o ritual conhecido como Terno de Reis. A comemoração pode mudar, conforme o local, para Folia de Reis, Reisado ou Festa dos Santos Reis. É a comemoração religiosa mais antiga do folclore gaúcho, vem de 1750, como herança açoriana, e continua viva entre os verdadeiros tradicionalistas. O folclorista Paixão Côrtes foi quem mais se aprofundou na pesquisa do que considera como o que há de mais genuíno em termos de folclore popular no Estado. Autor de diversos livros sobre o tema, seu trabalho vem de longe. Em 6 de janeiro de 1959, esteve no Sítio das 3 Figueiras, no Rincão da Terra Dura, interior do município de Guaíba, para registrar a maior concentração de "cantadores de Reis" a que havia assistido.

Confraternização do Terno de Reis no município de Osório Foto: DIVULGAÇÃO / ACERVO PAIXÃO CÔRTES

Paixão já confessou que, ao ouvir pela primeira vez um autêntico Terno de Reis, ficou fascinado pela "beleza rústica da maneira de cantar e pelo profundo sentimento cristão que brota dos corações daqueles homens simples". A tradição é praticada entre nós principalmente nas comunidades litorâneas que se encontram no eixo Porto Alegre-Rio Grande. O costume veio de Portugal e aqui já foi incorporado inclusive por descendentes de alemães, italianos e poloneses.

No Rio Grande do Sul, cantado de rancho em rancho, de casa em casa, nos CTGs, os festejos dos Ternos de Reis ou Reses relembram as comemorações natalinas num cenário despido de neve, renas, trenós e pinheirinhos iluminados, com desenhos coloridos de figuras não cristãs e presentes. Fazem parte do ritual dos cantos figuras como o Mestre, o Contramestre, o Ajudante de Contramestre e o Tipi, que festejam a tradição gaúcha com suas violas, violões, gaitas, rebecas e triângulos.

De terno preto e bigode, o tradicionalista Paixão Côrtes Foto: DIVULGAÇÃO / ACERVO PAIXÃO CÔRTES

Uma pequena amostra dos cantos dos Ternos de Reis, na grafia original:

"Agora memo cheguemo / Na beira do seu terreno / Para tocá e cantá / Licença peço primero. / Porta aberta, luz acesa / É sinal de alegria / Entra eu, entra meu terno / Entra toda a compania. / Jesus Cristo está nascido / Para ser sempre adorado / Nosso prazer é profundo / És o filho de Deus que veio salvar o mundo."



Celebração do ritual do Terno de Reis no Rincão da Terra Dura, no interior de Guaíba Foto: DIVULGAÇÃO / ACERVO PAIXÃO CÔRTES