Barbosa Lessa e seus enigmas

Teste

Falecido há 15 anos, Luiz Carlos Barbosa Lessa (1929-2002) aparece como um dos mais destacados intelectuais do Rio Grande do Sul. Foi um homem de múltiplas atividades, tendo atuado como advogado, jornalista, músico, historiador e folclorista. Nasceu na histórica Piratini, a primeira capital farroupilha. Em meio século de produção literária, publicou cerca de 70 títulos, nos mais variados gêneros.

No currículo de Barbosa Lessa, figura sua passagem como secretário estadual de Cultura, no governo Amaral de Souza, quando promoveu a aquisição do antigo Hotel Majestic para ser transformado na Casa de Cultura Mario Quintana. Elegeu-se também patrono da 46ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, em 2000. Quando estudante, fez parte, com Paixão Côrtes, do grupo que criou o departamento de tradições gaúchas do Colégio Júlio de Castilhos, berço do CTG 35, que em abril próximo completa 70 anos. Em 2000, na promoção da RBS, foi eleito como um dos "20 gaúchos que marcaram o século 20".

OS ENIGMAS FIGURADOS – Em 1997, Barbosa Lessa lançou seu Almanaque dos Gaúchos, publicação semestral em formato de livro, que teve apenas três edições. É dali que o Almanaque Gaúcho transcreve e oferece a seus leitores, a título de entretenimento, alguns enigmas figurados, criados com talento e acuidade. Para se chegar à solução, o próprio Lessa indica o caminho. Diz que o desenho deve ser observado e traduzido por palavras, de modo a constituir uma frase. No exemplo abaixo, há uma letra V, seguida de um cifrão ou cifra ($), depois uma nova letra V. Frase resultante: "Vê antes e depois decifra".

Foto: REPRODUÇÃO / DIVULGAÇÃO

Foto: REPRODUÇÃO / DIVULGAÇÃO

Foto: REPRODUÇÃO / DIVULGAÇÃO

Foto: REPRODUÇÃO / DIVULGAÇÃO

Foto: REPRODUÇÃO / DIVULGAÇÃO

Leia outras colunas do Almanaque Gaúcho