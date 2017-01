Família Baldissera resgata sua história em forma de livro

Memória

Angelo Baldissera na direção do automóvel Austin A-40, ao lado do filho Luiz Baldissera e do cunhado Silvestre Remor

Angelo Baldissera na direção do automóvel Austin A-40, ao lado do filho Luiz Baldissera e do cunhado Silvestre Remor Foto: Foto Parisi / Arquivo Pessoal

A busca por documentos para conseguir a cidadania italiana fez a professora aposentada de biologia Elizabeth Maria Freitas Scherer, 62 anos, e sua irmã, a advogada Janete Beatriz Freitas Piletti, 55, vasculharem o passado da família a partir da chegada do patriarca Mauro Baldissera ao Brasil, em março de 1885. A família estabeleceu-se nas colônias 18, 19, 20 e 21 na Linha José Júlio, 3ª Seção, Rio das Antas, Bento Gonçalves, conforme consta no Livro de Registro dos Lotes da Comissão de Terras da Colônia Dona Isabel (hoje Bento Gonçalves) – Arquivo Público do Rio Grande do Sul. O avô, Angelo Baldissera, bisneto de Mauro Baldissera, estabeleceu-se em Monte Bérico, Veranópolis, às margens da velha Estrada Buarque de Macedo, onde construiu um hotel, um armazém e um posto de combustíveis (que, durante três décadas, atendeu principalmente os caminhoneiros), deixando sua marca na região como pioneiro no ramo da hotelaria familiar.

As pesquisas foram tão estimulantes, que a dupla resolveu fazer o caminho inverso ao dos ancestrais: do Brasil para a terra dos "antenati" nas montanhas do Vêneto. Na primeira incursão a Feltre, em 2007, não encontraram o ramo da família, mas souberam que estavam bem perto. Continuaram a garimpagem em busca de descendentes de Mauro Baldissera, até que, em 2014, um e-mail respondeu às cartas expedidas. Encontraram um parente em Arson, Feltre, província de Belluno/Itália. Com a resposta, iniciou-se ali novo capítulo da história. Em fevereiro de 2015, elas voltaram à Itália, desta vez, com endereço certo para o encontro com os parentes.

Vista de Monte Bérico/Veranópolis na década de 1960, mostrando a construção da estrada nova RS-470, com a antiga Estrada Buarque de Macedo em primeiro plano. Ao lado da igreja, localizava-se o hotel da família Baldissera Foto: Não se aplica / Arquivo Pessoal

"Emoção incontida, coração acelerado, nó na garganta e olhos marejados... parecia que os genes faziam o reconhecimento nos traços de semelhança entre os familiares. Tivemos a sorte, ainda, de encontrar uma 'nonna' (de 92 anos) com espantosa lucidez para contar histórias. Foi um presente, de fato, uma compensação por tanta espera. Nossa cidadania italiana informal se concretizou nesse encontro", diz Elizabeth, entusiasmada.

Diante dessa "maravilhosa experiência", resolveram compartilhar essas emoções e escreveram o livro Coletânea Histórica e Genealogia da Família Baldissera. Não é um livro comercial, mas destinado aos descendentes ou para aqueles apaixonados por histórias de família.Quem desejar mais informações, contatar pelo e-mail elizabeth@dilabore.com.br.



