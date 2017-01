No mundo do palíndromo

Curiosidade

Utilizando exemplos conhecidos, montamos um pequeno conto utilizando o palíndromo, frases que podem ser lidas tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita.



"Começo dando meu nome e endereço: ZÉ DE LIMA, RUA LAURA, MIL E DEZ. Sei que, no momento, RIR, O BREVE VERBO RIR, seria o aconselhável. Mas hoje estou com A CARA RAJADA DA JARARACA. Fiquei sozinho, já que SAÍRAM O TIO E OITO MARIAS. Isso que havia ainda o grupo masculino: pois SÓ COM O TIO SOMÁVAMOS OITO MOÇOS. Agora, em lugar de um ATO IDIOTA, estou pensando em viajar. Não posso esquecer que ROMA ME TEM AMOR. Mas A DIVA EM ARGEL ALEGRA-ME A VIDA. Alguém já me disse: O TEU DRAMA É AMAR DUETO.

Por aqui, como sabes, A BASE DO TETO DESABA e A MALA NADA NA LAMA. É como comer A GRAMA AMARGA. Dá um ÓDIO DE DOIDO. Assim, SECO DE RAIVA, COLOCO NO COLO CAVIAR E DOCES. Mas O TERRÍVEL É ELE VIR RETO. Além do mais, A DROGA DO DOTE É TODO DA GORDA.

Vejo O CÉU SUECO, mas vejo também A TORRE DA DERROTA. Vou ligar meu RADAR e RALAR para não levar SOPAPOS. O negócio é RETER E REVER PARA PREVER E RETER. Percebi que ASSIM A AIA IA À MISSA. Por sua vez, OTO AMA ANA E ANA AMA OTO. Nada como O VIVO AROMA, O AMOR AO VIVO. O mesmo OTO COME DOCE SECO DE MOCOTÓ. Por falar em comida, ME VÊ SE A PANELA DA MOÇA É DE AÇO, MADALENA PAES, E VEM junto. Enquanto isso, A RITA, SOBRE VOVÔ, VERBOS ATIRA, porque a AMADA RAPARIGA AGIRA PARA DAMA, ao descobrir que O GALO AMA O LAGO, da mesma forma que O LOBO AMA O BOLO.

O MÍSSIL É BELÍSSIMO. Quem diria: E ATÉ O PAPA POETA É. Mas a situação está confusa: vejo TUCANO NA CUT. O que é isso? Me sinto uma ARARA RARA, tenho vontade de gritar: SOCORRAM-ME, SUBI NO ÔNIBUS EM MARROCOS, só que era o ônibus errado. Sabem da novidade? LUZA ROCELINA, A NAMORADA DO MANUEL, LEU NA "MODA DA ROMANA": ANIL É COR AZUL. É o que A LEVE ROSA SÓ REVELA. Mas O ROMANO ACATA AMORES A DAMAS AMADAS E ROMA ATACA O NAMORO.

Por fim, verifico que SÓ DÁ BÊBADOS neste local onde predomina O GIM AMIGO.

Sem mais, OLÉ! MARACUJÁ, CAJU, CARAMELO."



Leia outras colunas do Almanaque Gaúcho