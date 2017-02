Confira as comemorações publicadas no Almanaque Gaúcho desta quarta-feira (22/02)

Festividades

Com as raízes na cidade de Volpago del Montello – na província de Treviso, os bisavós Luigi Giosué Tommasel e Virgínia Baseggio casaram-se, ainda na Itália, em 9 de dezembro de 1883. Já com filhos, embarcaram rumo ao Brasil. Chegaram ao Rio no dia 3 de janeiro de 1888. Foram alojados numa hospedaria, receberam refeições, assistência médica e logo foram designados pelo departamento da colonização para seguir, por mar, até o porto de Rio Grande. Nesta cidade, receberam a notícia de que seriam assentados no Distrito de Boa Vista do Sul, em Montenegro.

A saudosa Itália, porém, nunca saiu do pensamento e do coração das famílias que de lá vieram. Na bagagem, trouxeram pouco, mas as tradições não foram deixadas para trás: a religião católica, "la preghiera" do terço de joelhos depois da janta em família, as missas dominicais celebradas nas comunidades e às vezes nos capitéis, construídos ao longo das estradas. Costumes que foram mantidos, cultivados e nunca deixaram de existir.

Depois de 129 anos de presença no Brasil, no próximo domingo, dia 26, na localidade de Santo Antônio de Castro, próximo da cidade de Garibaldi, a família estará celebrando a 9ª Festa dos Tommasel. Telefones para contato: (54) 3433-1256 ou (51) 99468-2547.

Da esquerda para a direita, em pé: Orestes, Maria, Josefhina, Sabina, Letizia, Adelmo, Olimpio, Luis. Sentados: Irene, Aquelino, Severino, avó Verônica Zarpelon e avô Ermenegildo Tommasel, Irma e Thereza.



Os primórdios da família Eidt, no Brasil, remetem ao ano de 1852, após a chegada de Johann Eidt II e sua esposa, Ana Maria Altenmayer Steimer Eidt, emigrados da antiga Prússia, que tiveram como destino o Alto Paredão, município de Santa Cruz do Sul. Eles vieram com quatro filhos: João Eidt Filho, Jacob Eidt, Pedro Eidt e Felipe Eidt. No dia 26, domingo, na Associação Bom Humor, em Linha Santa Fé Alta, no município de Itapiranga, Santa Catarina, haverá o 3º Edefe – Encontro dos Descendentes da Família Eidt.

A foto, de 1860, foi feita em frente ao salão comunitário e mostra o Cemitério Constituído de Alto Paredão Felipe Nery, no RS. Contatos pelos telefones (49) 99126-6256, com Renata, (49) 99921-7514, com Ana Pauli, ou (51) 98633-3278, com Rosemarie.



Bisa Tereza faz 100 anos



Maria Tereza Perroni nasceu no dia 28 de fevereiro de 1917, na Usina Aripibú, no interior de Pernambuco. É um dos oito filhos de José e Hermínia do Nascimento. Na época da II Guerra Mundial, conheceu o gaúcho Aitel Perroni (in memoriam), que estava a serviço do Exército, em Recife. Casaram-se e, em 1945, com o fim da guerra, vieram para o Sul. Tiveram três filhos: Maitel (falecido), Ricardo e Sônia. Tereza tem três netos e quatro bisnetos, e o quinto nascerá em março.

Neste domingo, dia 26, na Lagoa da Pinguela Iate Clube, na cidade de Osório, haverá uma linda festa para a querida bisa Tereza, que orienta e dá conselhos a todos a sua volta.



