Leitores do Almanaque relembram causos futebolísticos das décadas de 1960 e de 1970

História

Cidreira Praia Clube



O leitor Sergio J. Kaminski enviou a foto da equipe do Cidreira Praia Clube da década de 1970. Ele informa que "o time disputou os campeonatos praianos promovidos pela Folha Esportiva/Folha da Tarde (CJCJ-Companhia Jornalística Caldas Júnior) e foi o maior vencedor entre os anos de 1971 e 1985. Conquistou três vezes o título de campeão (1973, 1975 e 1977), vice em 1979, 1980 e 1982 e terceiro em 1972, 1978 e 1981. As equipes treinavam a partir de outubro e disputavam o campeonato a partir do último domingo de dezembro até o final de fevereiro/início de março. Assim, durante todo o período de veraneio, tínhamos jogos na beira da praia para deleite dos veranistas e torcedores. Árbitros da FGF eram escalados para comandar os jogos. O clube era presidido pelo senhor Ari Soares Rios e foi um dos mais atuantes no Litoral nos anos 1970 e 1980. Com cerca de 1,2 mil associados e programação social nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, além de torneios internos de futsal e vôlei de praia, a boate, nas noites de sexta-feira, propiciou muitos casamentos que perduram até hoje... Os Brasas, Liverpool, Je Reviens, Impacto e outros conjuntos tradicionais da época animavam os jantares e bailes do CPC. Gincanas entre os veranistas também proporcionavam uma integração nos finais de semana. O tradicional Carnaval do CPC tinha início no sábado de Carnaval e finalizava somente no sábado seguinte com o baile de 'enterro dos ossos'", lembra o leitor.

Leia também:

Título invicto do Cidreira Praia Clube completa 40 anos

Da esquerda para a direita, em pé: Nilsão, Homero Cavalheiro, Barata, Crespo, Sergio Kaminski, Luiz Gil, Poleto e Silvio Oliveira (treinador). Agachados: Gersinho, Delmar, Pingo, Gere e Julio Cipriani. Foto: Não se aplica / Arquivo Pessoal

O "Leão" ruge



Outro leitor, George Alex Vargas Guedes, natural de Santana do Livramento e residente em Porto Alegre, mandou uma mensagem dizendo: "Gosto do Almanaque pelas referências a fatos históricos e por esse motivo não poderia deixar de te enviar essa lembrança. O Diogo Olivier fez, em uma de suas colunas na ZH, referência à morte do Orlando Pataca, o goleiro que defendeu o Ferro Carril de Uruguaiana naquela goleada sofrida pelo Inter em 1976. Acontece que o meu pai jogou junto com o Orlando no E.C. 14 de Julho, o `Leão da Fronteira¿, de Livramento. Te envio uma foto de 1967, onde aparecem o Orlando Pataca (o primeiro em pé, da esquerda para a direita) e o meu pai, o Dico (o terceiro, em pé, da esquerda para a direita). Gostaria muito de ver essa recordação publicada. Seria uma forma de homenageá-los".

Foto: Não se aplica / Arquivo Pessoal

Pedido feito e atendido, está aí a foto.

Obrigado, George Alex!



Leia outras colunas do Almanaque Gaúcho