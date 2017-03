Programa radiofônico

No ano em que a Rádio Gaúcha celebra suas nove décadas de fundação e um dia depois do lançamento da nova campanha comemorativa "Gaúcha 90 anos – A gente vive junto", é super oportuno publicar aqui a colaboração sugerida pelo nosso leitor Samuel Breitman, lembrando um programa radiofônico infantil que mobilizou a garotada entre 1935 e 1938.

A Hora Infantil no Cine Teatro Imperial, em 1938. Bem à esquerda, na imagem prejudicada pelo tempo, a menina Ione Pacheco (depois Sirotsky); bem à direita, de calças brancas e camisa listrada, o comandante do programa, Otávio Mariot Foques Foto: Não se aplica / Arquivo Pessoal

Aos 88 anos, o consagrado médico radiologista, filho do grande fotógrafo Sioma Breitman (1903-1980), recorda que, quando tinha 10 anos de idade, gostava muito de escrever histórias. Nessa época, Otávio Mariot Foques, um jovem aluno do Colégio Militar, comandava o programa A Hora Infantil, atração de grande sucesso na PRC-2. Otávio ficou sabendo dos textos de Samuel e o desafiou: "Foste tu mesmo que as escreveste? Então senta ali e escreve uma". O futuro médico aceitou e escreveu algo que já tinha na cabeça. Otávio Foques gostou da "historinha" e convidou Samuel para participar do programa. O apresentador disse: "Na próxima semana, traz uma história e chega uma hora antes para te darmos um treino. Tu lerás ao microfone". Assim, Samuel se tornou colaborador de A Hora Infantil, que tinha, além de radioteatro, músicos e cantores infantis. Um menino chamado Flávio Alcaraz Gomes, também com 10 anos, trabalhava na produção. Ele copiava perguntas e histórias da Revista Tico-Tico e as reproduzia, levando-as ao ar pelo microfone.

À esquerda, Zilda Bueno; ao seu lado, de uniforme (tipo militar) do Colégio Rosário, Samuel Breitman Foto: Não se aplica / Arquivo Pessoal

Nesse programa, passaram cantoras mirins que mais tarde se tornariam famosas, como Ione Pacheco (depois Sirotsky), Zilda Bueno e Virginia Villalobos. Uma apresentação matinal no palco do Cine Teatro Imperial, num domingo, lotou os 1.632 lugares da sala. Certamente, a história desse antigo sucesso só vem reforçar que "A gente vive junto" há muito tempo.



