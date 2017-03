Colégio Santa Teresinha, de Taquara, comemora nove décadas de dedicação ao ensino

Instituições de ensino

Colégio Santa Teresinha



O Colégio Santa Teresinha, de Taquara, surgiu 90 anos atrás, com a dedicação de quatro religiosas pioneiras da Congregação Notre Dame, que, aos 15 dias de março de 1927, iniciaram o primeiro ano letivo, com o número modesto de 50 alunos.



Assim, naquele município, o desejo de ter um educandário com princípios sólidos, arraigados nos valores cristãos, e que fosse, ao mesmo tempo, grande, dinâmico, aberto para acompanhar a evolução, comprometido com a formação da infância e da juventude, deixou de ser apenas um sonho para tornar-se realidade.

Acima, o Colégio Santa Teresinha, de Taquara, atualmente Foto: Não se aplica / Divulgação

Com o decorrer do tempo, muitas transformações e eventos marcaram a história desta instituição de ensino, que foi crescendo, evoluindo em termos de número, progresso e qualidade. Hoje, o Colégio Santa Teresinha completa nove décadas de dedicação ininterrupta em prol da nossa educação.



Passaram por este colégio milhares de alunos que hoje se orgulham de fazer parte desta história. Esta nota é a homenagem que a Associação dos Ex-alunos do Santa presta à escola.



Parabéns, Santa!



Os metodistas em Passo Fundo

Surgimento dos metodistas, em Passo Fundo, no século 20 Foto: Não se aplica / Arquivo Pessoal

No início do século 20, mais precisamente em 1912, foi instalada a Igreja Metodista de Passo Fundo. O primeiro pastor foi o reverendo Antônio Patrício Fraga. Este, sentindo que aquela cidade seria um centro educacional do norte gaúcho, resolveu criar também um estabelecimento de ensino.



A Intendência Municipal, revelando interesse pelo desenvolvimento da cidade, concedeu à Igreja Metodista uma área de terra no bairro Boqueirão para ali ser instalada uma escola.



A escola começou a funcionar no dia 15 de março de 1920 (há exatamente 97 anos), com o nome de Instituto Ginasial, sob a direção de Jerônimo Watel Daniel, diplomado pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos.



O Ginásio deu origem ao Instituto Educacional (IE).



Colaboração de Welci Nascimento, professor e membro do Instituto Histórico de Passo Fundo.



