Família Mocellin promove encontro

Reuniões

No próximo domingo, dia 2 de abril, ocorrerá o Encontro da Família de Francisco e Luiza Mocellin. A reunião de confraternização será na Linha São Pedro, em Guaporé/RS. Foi neste local que eles se instalaram quando chegaram ao Brasil. Francisco e Luiza eram originários de São Nazário, Província de Vicenza, na Itália. Chegaram trazendo o filho de um ano, Francisco Mocellin Filho.Após a chegada ao Brasil, tiveram mais quatro filhos. Aqui nasceram João, Marino, Matilde e Vitório. Esta foto, de 1935, retrata o local da Capela São Pedro, Linha Segunda, em Guaporé.Exatamente aí, em meio à floresta, foi aberta uma picada, e foi neste lugar que eles montaram um acampamento, iniciando uma nova vida e consolidando a sua família. Contatos com Isara pelo e-mail isara.marques@gmail.com.



Almoço dos "jurássicos"





No dia 8 de abril, sábado, a partir das 12h, no Restaurante Copacabana (Praça Garibaldi, 2, onde se encontram as avenidas Venâncio Aires e Erico Verissimo), será realizado um almoço por adesão que vai reunir jornalistas veteranos e velhos amigos que viveram a época em que Porto Alegre contava com muitos outros jornais e emissoras de rádio e TV, alguns desses meios de comunicação já extintos. Todos esses colegas testemunharam eventos históricos e as inúmeras mudanças vividas pela imprensa gaúcha. Há muito o que contar e relembrar. Os organizadores pedem que os participantes confirmem sua presença com Carlos Bastos, fone (51) 99982-2465 (carlos.hebastos@gmail.com), Ibsen Pinheiro, fone (51) 99901-4011 (ibsenpinheiro@terra.com.br), ou Núbia Silveira, fone (51) 99985-9911 (nubiasilveira46@gmail.com).Eu estarei lá. E vou me sentir um garoto!



Nossas escusas

Diferentemente do que publicamos na última terça feira, dia 28, ao final da nota sobre Ernesto Ranzolin, nossa colaboradora Maria Claudette Rodrigues Graziottin não é filha de Ernesto. As informações enviadas por ela lhe foram passadas por Antonio Ranzolin, este, sim, filho do corredor, tema da nossa matéria.



