Leitor relembra momentos do 1º Congresso Tradicionalista Estudantil, realizado em 1959

Tradição

O leitor Moacyr Monteiro Madrid, de Santo Ângelo, nos enviou uma mensagem dizendo:

Gostaria de contribuir com a página Almanaque Gaúcho de Zero Hora, relatando um evento de que participei, quando aluno da Escola de Mestria Agrícola Canadá, de Viamão, no ano de 1959. O CTG Vaqueanos da Cultura, daquela escola, realizou, nos primeiros dias de julho de 1959, o 1º Congresso Tradicionalista Estudantil, tendo como um dos principais objetivos estimular e difundir o tradicionalismo no meio estudantil. Com autorização e colaboração da direção da escola, o congresso foi realizado, inclusive alojando os participantes no próprio educandário.

Participaram desse conclave tradicionalista CTGs estudantis de Porto Alegre e do Interior, autoridades como dr. Hugo Ramires, Dimas Costa, Adelar Bertussi, Luiz Muller (trovador), o padre Paulo Aripe, que na época era seminarista e fazia parte do CTG Centauro dos Pampas do Seminário Maior de Viamão, entre outros.

Flâmula comemorativa ao 1º Congresso Tradicionalista Estudantil Foto: Não se aplica / Arquivo Pessoal

O Congresso foi coroado de pleno êxito e elogiado por todos. O CTG Vaqueanos da Cultura foi fundado, em 1958, por um grupo de alunos liderados pelo colega Geraldo Veiga Simóes. Posso lembrar ainda dos colegas: Oscar Menna Barreto Grau, Rubem Muller do Amaral, Lael Scalco, Oní Lacerda, Vicente Rodrigues Teixeira, Lineu Pinto Beck, Sérgio Wolkeis, Mário Boff, Silveira, Graff, Maurício Spier, Ruchel, os dois irmãos Becker, Cardoso, Paulo Gilberto Pierobom, Cleto Koeller, Germano e Fernando, que era o patrão do CTG.

Na foto, por ocasião do congresso, os alunos durante uma roda de chimarrão. Sentados, da esquerda para a direita: o terceiro com pala no pescoço, olhando para a câmera, é o Fernando, ao lado dele, de lenço branco tomando mate, sou eu (Moacyr M. Madrid), depois está o Paulo Gilberto Pierobom, o penúltimo é o Cleto Koeller. Atrás, em pé, à esquerda, o Germano. Mando também uma flâmula comemorativa ao evento.

Leia outras colunas do Almanaque Gaúcho