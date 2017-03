Viagem no tempo

Acima, propaganda do pente Flamengo, publicada na Revista do Globo, 1958

Usar um pente, normalmente no bolso de trás das calças, era um hábito comum aos homens das gerações anteriores.Mesmo o ato (brega) de alisar as melenas em público já foi encarado como uma espécie de rito de sedução... hahaha!!!

Nessa época, um acessório importante foi o "inquebrável" pente Flamengo, fabricado "de matéria plástica especial que lhe garante durabilidade ilimitada", como afirmava, então, a propaganda. A marca também usava o slogan "Pente Flamengo, o pente de todas as torcidas", e era um produto da Cia Carioca de Indústrias Plásticas, conhecida popularmente como Flex-a Carioca.

Propaganda da fabricante do pente Flamengo, Flex-a Carioca, 1958 Foto: reprodução / Revista do Globo 1958

Aqueles que têm 60 anos, ou mais, muito provavelmente, um dia, num "remoto passado", tenham andado acompanhados de um pente como esse. Imagino que agora, quando o mais normal é andar com os cabelos caprichosamente descabelados, essas demoradas esculturas capilares exijam mais do que apenas um pente no bolso.

Família Záchia

Alguns membros da família Záchia reunidos Foto: Não se aplica / Arquivo Pessoal

O 1º Encontro da Família Záchia será celebrado com um almoço, às 12h do próximo domingo, dia 26, na Sociedade Libanesa (Rua Barão do Rio Grande, nº. 10). O objetivo é reunir os descendentes de Barbar (1888-1965) e Labibe Záchia (1895-1974), que vieram de Zgharta, no Líbano, em 1913, para fazer a vida no Brasil.

Inicialmente, estabeleceram-se em Pelotas, ele exercendo a profissão de mascate e ela como dona de casa. O casal enfrentou todas as dificuldades de jovens imigrantes, num país novo, com idioma e cultura desconhecidos. Ele desbravou regiões, abrindo o mercado e praticando seu ofício para garantir o sustento da família, enquanto ela criava os filhos.

Moraram em Pelotas, Herval do Sul e posteriormente em Porto Alegre, onde mantiveram um estabelecimento comercial. Próximo dos filhos e netos que tanto amavam, viveram na Capitalaté a sua morte. Tiveram nove filhos, 26 netos e dezenas de bisnetos. Contatos podem ser feitos através pelo telefone (51) 99892-4939, com Rosa, ou pelo e-mail rosazachia@hotmail.com

