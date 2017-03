Uma estrela das radionovelas

Memórias

Lia e Zelinda, filhas da ex-atriz de rádio Angela Carvalho Ilha, gostariam de homenagear a mãe e aproveitaram para recordar o tempo das radionovelas. Dona Angela, que tem agora 92 anos e está totalmente lúcida e bem de saúde (salve, d. Angela!), atuou na novela de Ghiaroni, Um Raio de Luz, na Rádio Caxias do Sul – Emissoras Reunidas, em 1948. O então diretor da Rádio, Nestor Rizzo, em 11 de julho de 1948, inclusive assinou e entregou a ela uma carta de recomendação em que agradeceu a "eficiente colaboração prestada com o máximo esforço e boa vontade no setor rádio-teatral" e a recomendou "pelas suas qualidades de intérprete".

Rizzo, além de dirigir a rádio nessa época, dirigiu também a novela. As filhas afirmam que, até hoje, ela "tem muito orgulho de contar como era quando não existia televisão e as novelas eram ouvidas pelo rádio, no qual ela era uma das atrizes".

Foto: Reprodução / Arquivo Pessoal

Na foto enviada, aparece todo o elenco. Angela é a primeira sentada, da esquerda para a direita, de vestido xadrez. Nestor Rizzo, em pé, o segundo da esquerda para a direita, mais atrás, também está presente na fotografia.

Na foto colorida atual, dona Angela segura a antiga foto em preto e branco nas mãos.



Foto: Não se aplica / Arquivo Pessoal

