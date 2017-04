Igreja São Domingos de Torres será reinaugurada

Prédios históricos

A Igreja São Domingos de Torres, bem tombado desde 1983 pelo patrimônio histórico e precioso elemento da memória histórica e religiosa do Rio Grande do Sul, passou por um importante processo de restauro. A reinauguração será no próximo sábado, dia 8 de abril, às 10h30min, (Rua Padre Lamonaco, nº 2, Morro do Farol). Às 15h30min serão realizadas duas palestras: "Igreja São Domingos de Torres – a viabilização do projeto de restauração através das leis de incentivo à Cultura", ministrada pelos gestores culturais Lucia Silber e Manuel Dias, da Lahtu Sensu Administração Cultural, e "Primórdios da Capela e Matriz de São Domingos das Torres – 1815/1856", com o jornalista Nelson Adams Filho, coordenador do Centro de Estudos da História de Torres e Região, e demais membros da entidade. A edificação da Capela de São Domingos, iniciada em 1820 e inaugurada em 24 de outubro de 1824, constitui-se na primeira igreja construída no trecho litorâneo entre Laguna (SC) e Osório (RS), também é a segunda mais antiga no litoral do Estado.

Na foto, da década de 1930, a construção edificada entre 1820 e 1824 Foto: Não se aplica / Divulgação

Localizada no Morro do Farol, é o marco inicial do núcleo urbano de Torres, pois foi a partir da igreja que a cidade se desenvolveu. Erguida por prisioneiros de guerra, guarani-cristãos castelhanos, a edificação é representativa da arquitetura luso-brasileira com trato barroco. O prédio e sua decoração interna têm um estilo eclético, com alguns traços neoclássicos e mesmo neogóticos. Junto à igreja, está localizada a Casa n°1, que recebeu o imperador D. Pedro I em sua passagem pelo local. O projeto arquitetônico de restauro, do arquiteto Edegar Bittencourt da Luz, foi elaborado em 2004. Em 2008, a igreja, pela precariedade, foi interditada para o uso e visitação.

A Igreja foi totalmente restaurada e será novamente inaugurada no próximo sábado Foto: Não se aplica / Divulgação

Em 2010, o projeto foi aprovado junto ao Pronac, e, em 2011, junto à LIC-RS. Desde então, uma equipe multidisciplinar, liderada pelo bispo dom Jaime Kohl, da Mitra de Osório, que investiu os recursos necessários para a elaboração dos projetos, tem se empenhado incansavelmente na captação dos valores que vêm viabilizando as obras. Elas se iniciaram em 2010, com recursos do Fundo Nacional de Cultura (FNC) e contrapartida da prefeitura de Torres, além da Mitra Diocesana de Osório.

Em 2013, a obra teve financiamento do governo do Estado, por meio da lei de incentivo à cultura estadual, e do governo federal, por meio da Lei Rouanet, de incentivo à cultura nacional com patrocínio das empresas Tramontina, Gerdau, CEEE, Banrisul, Randon, Casa Perini, Malharia Anselmi, entre outras. A execução foi da Arquium Construções e Restauro, e a gestão administrativa da Lahtu Sensu. O custo total do projeto foi de R$ 2.270.533,75. Foram restaurados, também, os bens integrados: imagens de santos em madeira e mobiliário. "A revitalização da Igreja São Domingos vai restituir à comunidade torrense e aos visitantes este valioso imóvel, que voltará a ser frequentado para suas celebrações e a visitação dos turistas", comenta dom Jaime.



