Sociedade Ginástica Navegantes São João completa 90 anos de história nesta terça-feira

Para contar uma parte da história da Sociedade Ginástica Navegantes São João, temos que voltar ao inverno de 1927. Como outros clubes de Porto Alegre, a sociedade nasceu sob a influência germânica. Alguns trabalhadores vindos da Alemanha para construir a torre de transmissão da Rádio Gaúcha, que também surgiu em 1927, em frente à hidráulica do Moinhos de Vento, juntaram-se a um grupo de compatriotas e descendentes que viviam no 4º Distrito e idealizaram a fundação de uma sociedade. Alguns deles já frequentavam a Turnerbund (Sogipa). São também dessa época a fundação da Varig, dois meses antes da SGNSJ, e a ascensão do Grupo Industrial A.J. Renner, empresa que teve papel relevante na vida do clube e do bairro, assim como Ernesto Neugebauer.

Após um tempo de preparação, surgia no dia 6 de junho de 1927 a Turnerverein Navegantes São João. Com a industrialização do 4º Distrito, o clube também cresceu por ter sua base associativa nos operários do bairro. Os "mestres alfaiates" da indústria de vestuário Renner participavam ativamente, assim como o próprio Antônio Jacob Renner, proprietário da fábrica, que tornou-se presidente-honorário da SGNSJ.

Baile na Sociedade Ginástica Navegantes São João, em 8 de novembro de 1970 Foto: Shiguerú Nagasawa / Banco de Dados

Nessa época, Antônio Jacob Renner despontou como grande líder empresarial, muito influente na política e na comunidade do bairro. Decorridos alguns anos, em 1936, ergueu-se o salão de festas do clube, na Avenida Eduardo, atual Presidente Roosevelt. Passado mais algum tempo, o Brasil entrou na II Guerra Mundial. Em decorrência da sua origem germânica, houve mudança na diretoria, além de proibição da língua alemã e a busca de uma identidade nacional, passando a adotar o nome que até hoje ostenta. A sociedade ficava em terra doada por A.J. Renner e tinha duas frentes, uma para a Presidente Roosevelt, onde ficava a sede social, e outra para a Avenida Farrapos, onde havia um pequeno parque esportivo.

Na década de 1950 e começo de 1960, a SGNSJ destacou-se em várias modalidades esportivas, em especial na ginástica olímpica, atletismo, vôlei, basquete, esgrima, bolão e punhobol, nivelando com outros coirmãos fortes, como Sogipa e Grêmio Náutico União, com muitos títulos e talentos revelados, como o tricampeonato Sul-Americano de Punhobol, em 1972, no Chile, e o primeiro Campeonato Estadual de Futebol Sete, em 1996. Em 1962, na gestão do presidente Edmundo Egler, foi adquirida uma área na Ilha do Pavão, com recursos da incorporação à SGNSJ do Esporte Clube Navegantes, também tradicional clube do 4º Distrito.

Logotipo do clube Foto: Não se aplica / Acervo SGNSJ/Divulgação

Mais tarde, outro espaço foi incorporado à área do clube, hoje no km 98 da BR-290, onde continua mantendo um quadro associativo atuante. Para celebrar os 90 anos da SGNSJ, amanhã, dia 7, haverá uma sessão solene na Câmara Municipal de Porto Alegre. No dia 10, próximo sábado, às 20h30min, no salão de eventos da Ilha do Pavão, será realizado o jantar festivo.

Colaborou Clóvis Bellardo, da comissão organizadora dos 90 anos de fundação



