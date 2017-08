Esporte Clube Jaú completa 90 anos 

História

Fundado em 8 de agosto de 1927, o Esporte Clube Jaú, de Santo Antônio da Patrulha, está completando 90 anos. Continua em plena atividade, disputando a Taça Serra Mar. Chegou ao auge do esporte amador no Estado entre as décadas de 1940 e 1960. Uma fanática torcida sempre acompanhava o time nas disputas do campeonato do Litoral contra os históricos rivais: Sul-Brasileiro, Grêmio Atlético Osoriense, Alvi Rubro e Paladino, os dois últimos de Gravataí.

Leia mais



Frase de para-choques: quando o humor rodava nas estradas

Setcergs completa 58 anos de história

Você já imaginou trabalhar 65 anos no mesmo emprego?



O título máximo conquistado pelo Jaú foi em 1955, contra o Itapuí, de Guaíba, em jogo disputado no estádio do Renner, em Porto Alegre.

Registro da façanha de 1955 Foto: Divulgação / Divulgação

Leia outras colunas do Almanaque Gaúcho