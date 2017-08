Instituto Histórico e Geográfico do RS homenageará Sérgio da Costa Franco

Reconhecimento

Instituição cultural mais antiga em funcionamento ininterrupto no Estado, o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul vai comemorar amanhã 97 anos de existência. Está programado para as 15h um evento em sua sede (Rua Riachuelo, 1.317), quando o ex-presidente Sérgio da Costa Franco será homenageado com o título de Membro Honorário pelo presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão, Eduardo de Souza Soares.

Constam, também, as palestras "O trabalho de Eduardo Duarte no Departamento de História Nacional do Museu Júlio de Castilhos (1925-1935)", de Ana Celina Silva, e "Eduardo Duarte: figura-chave na construção da rede de colaboração institucional de apoio à História no Rio Grande do Sul (século 20)", proferida por Jefferson Teles Martins.

Para o presidente do IHGRGS, Miguel Frederico do Espírito Santo, trata-se de um momento importante, às vésperas do centenário da principal instituição que busca preservar a memória gaúcha por meio de fundos documentais e acervos bibliográficos.



