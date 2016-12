Carlos Cogo: Demanda de soja e milho cresce mais que a de trigo e arroz

Palavra do especialista | Mercado

De 1990 a 2016, o consumo mundial total de grãos cresceu 78%. Porém, neste período, a demanda de soja se expandiu em 214% e a de milho, 116%, diante de apenas 42% do arroz e 39% do trigo. Há um aumento do consumo de proteínas animais (carnes, ovos e laticínios) e a demanda por milho e soja (farelo) cresce a um ritmo mais acelerado que o de outras commodities, para acompanhar essa expansão. Há um aumento acentuado da produção intensiva e os sistemas de pastagens irão gradualmente ser substituídos pela produção industrial de carnes, principalmente frangos e suínos, demandando cada vez mais soja e milho. Ainda há o peso dos biocombustíveis a favor destes grãos: 22% da safra global de milho é destinada à produção de etanol e 23% da oferta global de óleos vegetais são destinados à produção de biodiesel. Os países em desenvolvimento estão aumentando sua participação na renda global, principalmente nas economias emergentes.



Há maior crescimento da população e alteração nos hábitos alimentares, diante de restrições físicas e ambientais para abertura de novas áreas agrícolas. Existe amplo espaço para o crescimento da demanda de proteínas, como carnes, ovos e lácteos, sobretudo nos países em desenvolvimento. Para isso, será necessário mais soja e mais milho, para atender à demanda dos fabricantes de rações para alimentar frangos, suínos, peixes, bovinos de corte e leite. À medida que cresce a demanda de proteínas, cai a de cereais básicos, como arroz e trigo, nas economias emergentes. E o potencial de expansão da demanda de proteínas é gigantesco: enquanto nós brasileiros consumimos 96 quilos de carnes por ano (frango, bovina e suína), um indiano consome 7 quilos. Em 2000, cada chinês consumia 26 quilos de carnes e, hoje, são 55 quilos. Se o chinês alcançar o consumo brasileiro e o indiano dobrar ou triplicar sua demanda de carnes, muito mais milho e soja terão que ser produzidos globalmente. Em tempo: o grão mais consumido no mundo é o milho (1 bilhão de toneladas); o segundo é o trigo (740 milhões de toneladas); seguido pelo arroz (478 milhões); e pela soja (330 milhões de toneladas).

Carlos Cogo é consultor em agronegócio, especializado em análises,tendências e estatísticas dos mercados agrícolas

