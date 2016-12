Lombo ao molho de damasco

Como fazer

O chef Mamadou Abdoul Sène, professor de gastronomia do Senac-RS apresenta uma combinação de sabores salgado e doce vai conquistar seus convidados.





Você vai precisar de:

1 kg de lombo suíno

3 colheres de sopa de mostarda Dijon

4 colheres de sopa de mel

50 ml de shoyu (molho de soja)

80 ml de azeite de oliva

180 g de geleia de damasco

500 ml de caldo carne

Sal e pimenta do reino preta

Para o recheio:



250 g de ameixa sem caroço picada

100 g de amêndoa laminada

60 g de uvas passas brancas

1 colher de chá de alecrim picado

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

1 — Abra o lombo de forma a poder enrolar para colocar o recheio. Tempere a carne com sal e pimenta do reino. Em uma tigela, coloque o shoyu, a mostarda, o mel e o azeite. Misture bem e pincele o lombo de forma generosa o tempero

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

2 — Misture até formar liga a ameixa, a amêndoa, as passas e o alecrim

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

3 — Recheie o lombo e amarre com barbante. Pré-aqueça o forno (220°C), coloque o lombo numa assadeira, asse durante 15 minutos

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

4 — Retire o lombo do forno, regue com o caldo de carne, cubra com papel alumínio, e asse por mais 30 minutos.

Foto: Anderson Fetter / Agencia RBS

5 — Retire do forno, peneire o líquido em um frigideira. Quando ferver, adicione geleia de damasco e deixe reduzir por 3 minutos. Sirva o lombo fatiado com molho, acompanhado de arroz com açafrão

Dicas: Você pode substituir amêndoa por pistache, avelã ou castanha do pará

Leia todas as notícias da série "Como fazer"