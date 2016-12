Um olho na China e outro na Casa Branca

Comércio exterior

A perspectiva de uma nova safra recorde de grãos, com custos de produção mais baixos e preços ainda atraentes, indica que, para os produtores gaúchos, o ano que chega deverá ser melhor do que 2016 – tão marcado por incertezas no campo político e econômico. Com o cenário doméstico um pouco menos instável, as atenções agora se voltam aos Estados Unidos com a chegada de Donald Trump à Casa Branca.

Analistas ainda tentam entender como o discurso protecionista, que rendeu tantos votos ao magnata nova iorquino, poderá impactar nas relações do país com o Brasil e com a poderosa China, nossa principal parceira comercial.A expectativa é de que a relação entre Washington e Pequim fique um pouco mais tensa a partir de agora.

Um telefonema do americano para o líder político de Taiwan, considerado território rebelde pela China, ajudou a aumentar o desgaste diplomático entre os dois gigantes. Nas últimas semanas, Trump tem utilizado o Twitter para direcionar diversas críticas ao governo da China. Sem demora, o portavoz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Geng Shuang, admitiu estar ¿seriamente preocupado¿ com as declarações do presidente eleito.



Uma possível taxação às exportações para a China, prometida por Trump durante a corrida eleitoral, chegou a criar uma espécie de alvoroço entre os negociadores do país asiático, que foram às compras em busca de soja, para garantir fôlego para o primeiro trimestre, estratégia que manteve o preço do grão em alta. Uma briga mais séria representaria uma oportunidade comercial adicional ao Brasil. Em caso de uma ruptura parcial, os grãos produzidos no Brasil passam ser a alternativa mais óbvia para os asiáticos.

– Erguer barreiras apenas contra importações chinesas ou um grupo específico de países, por exemplo, contraria regras da Organização Mundial do Comércio (OMC). E se optar por impor uma maior taxação às mercadorias vindas do Exterior, o governo Trump afetará a atividade econômica global, o que vai impactar o mercado de commodities e prejudicará o Brasil – pondera José Augusto de Castro, presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB).

Para o presidente da Associação dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul (Aprosoja), Luis Fernando Marasca Fucks, a chegada de Trump ao governo deve trazer também mudanças nas políticas ambientais adotadas até agora:

– Ele tem um discurso que é oposto do que é defendido por alguns pesquisadores. Questiona os dados de aquecimento global, por exemplo. E isso pode trazer influências para o Brasil também.

Embarques de carne deverão crescer mais

A abertura do comércio bilateral de carne bovina in natura com os Estados Unidos e a China, que já aparece como quarto principal mercado para os frigoríficos brasileiros no Exterior em 2016, também desponta como possibilidades em 2017. O temperamento e o discurso eloquente do novo presidente americano podem ainda ter impactos na taxa de câmbio.

O mercado financeiro vem revendo suas projeções para o ano (de uma média de R$ 3,15 para R$ 3,30) e já aponta dólar em patamar mais elevado. Estimativa de analistas, registrada pelo Boletim Focus, projeta a moeda americana em R$ 3,46 até o fim de dezembro de 2017. Se os economistas estiverem certos, o preço das mercadorias brasileiras ficaria ainda mais atraente no mercado internacional. Mas a pressão sobre o custos dos insumos e dos combustíveis pode voltar a ser uma dor de cabeça, tal qual 2015.

