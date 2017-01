Comida boa na mesa e liderança silenciosa  

Voz Campeira| CCAS

Em meio à crise brasileira, o agronegócio tem ido bem. Em 2017, pode colher safra de grãos superior a 210 milhões de toneladas - voltando ao patamar recorde do país. O setor vem de uma história de crescimento médio de 4,8% e 2,7% ao ano na produção grãos e na produtividade, respectivamente, nos últimos 15 anos.



Garantiu a segurança alimentar da nossa população e viabilizou excedentes exportáveis que hoje salvam a balança comercial do Brasil e dão mais tranquilidade ao mundo, na provisão de comida para o planeta. Também avançou em qualidade e segurança dos alimentos, como mostrou relatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), sobre resíduos de agrotóxicos, indicando que 99% dos alimentos analisados estavam seguros para consumo imediato, sem risco agudo para a saúde dos consumidores.

— Liderança é quem mostra rumos, quem puxa as vontades individuais para uma direção que se revele evolutiva para a sociedade. Uma causa justa e socialmente assertiva. E o agro vem representando esse perfil de liderança para o país, de um modo silencioso e coletivo. Mas estrategicamente o que fez o agro na última década? — questiona Coriolano Xavier, vice-presidente de Comunicação do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS).

Primeiro, fez uma profissão de fé: tocou uma agenda de modernização e atualização tecnológica contínua. Hoje, drones e automação fazem parte da paisagem do campo. Assim, o agro brasileiro tornou-se competitivo aos melhores padrões internacionais. Conseguiu esse feito desenvolvendo tecnologia de feições tropicais, que confere ao país vantagem comparativa única nessa faixa do planeta. Enfim, fez uma opção estratégica para mudar a história do setor.

Depois, gerou ambientes institucionais para que os produtores encontrassem soluções para desafios estruturais - como logística, crédito, capitalização e recursos humanos. Há muito o que fazer nessas áreas, mas no que dependia dos produtores há avanços. O setor não esperou por "salvadores"; coletivamente arregaçou as mangas e foi buscar conhecimento, aproveitando inclusive a fase de boom das commodities.

A principal lição que se pode tirar do bem sucedido agro é: sem mexer nos paradigmas e sem lidar com a realidade, não dá para sair de onde estamos. De um modo geral, o futuro será tão grande quanto sonhar. Mas é bom lembrar que não basta olhar com entusiasmo para frente. É preciso fazer escolhas, fazer mudanças, defrontando o legado do passado.

Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS)

Se sua entidade registrada quiser participar da seção, envie sugestão para campo@zerohora.com.br



Leia todas as notícias da série "Voz campeira"