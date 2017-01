Como fazer para ter uma hortênsia — flor que tradicionalmente é azul — na cor rosa? 

Campo responde

Responde: Valdecir Ferrari, presidente da Associação Rio-Grandense de Floricultura (Aflori)



Ph determina cor das flores de hortênsia Foto: Carlos Edler / Agencia RBS

No cultivo de hortênsia, em solo com pH (que mede a acidez e alcalinidade dos solos) próximo a 5,5, as folhas coloridas são mais abundantes e azuis. Em solos com pH mais alto, próximo a 6,5, a cor fica rosa. Se ficar acima de 6,5 as cores vão para branco. O que provoca a alteração é a maior ou menor absorção de alumínio e ferro, controlada pelo pH do solo. Solos ácidos liberam mais alumínio para as plantas e os alcalinos não liberam. Para aumentar o pH do solo se faz correção com calcário. O solo gaúcho normalmente é ácido e propício para as flores azuis. A mudança das cores não ocorre de uma hora para outra, leva de um a dois anos.

