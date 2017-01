O que é agricultura sintrópica?

Campo responde

Responde: Ari Uriartt, agrônomo PhD, assistente técnico estadual em agroecologia e produção orgânica da Emater



É uma agricultura baseada na conservação e acúmulo de energia. Por meio da energia solar ocorre o processo de fotossíntese, como consequência temos a produção de biomassa e a partir dos ciclos naturais um aumento da matéria orgânica nos solos. O conceito preconiza a adoção de sistema agroflorestal, a partir do plantio de algumas espécies de árvores de rápido crescimento aliadas a cultivos de ciclo anual e horticultura, por exemplo. Entre as vantagens está a recuperação mais rápida de solos degradados, maior retenção de água no solo e mananciais, geração de oxigênio e captura do carbono. Outra vantagem é a menor utilização de combustível fóssil na geração de alimentos. O sistema tem seu melhor desempenho em regiões tropicais e subtropicais onde há maior incidência de sol e temperatura mais alta, o que favorece a biocenose e a transformação do carbono contido nos vegetais, por meio de fungos e bactérias, nos nutrientes e na matéria orgânica que vai recuperar o solo degradado. A agricultura sintrópica é um estilo de agricultura de base ecológica idealizada por Ernst Gotsch, agricultor e pesquisador suíço que migrou para o Brasil na década de 1980.

Leia todas as notícias da série "Campo responde"