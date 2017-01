Quatro décadas em quatro anos

VOZ CAMPEIRA | Ibramate

O Instituto Brasileiro da Erva-Mate (Ibramate), com sede no município de Ilópolis, cujo próprio nome deriva da denominação científica da ervamate, completou quatro anos no dia 4 de janeiro. Este período foi de planejamento, organização, divulgação e construção de parcerias. Hoje, o Ibramate é reconhecido por representar todo o complexo ervateiro brasileiro e junto a governos e instituições de ensino e pesquisa.



A atual gestão, segunda desde o lançamento do instituto, trabalha para implantar o planejamento estratégico e de ações idealizados até 2019. As parcerias abrangem instituições diversas, como as secretarias estaduais da Agricultura, Turismo e Desenvolvimento Rural, o Fundomate, as câmaras setoriais estadual e nacional da erva-mate, universidades, Embrapa, Emater, Fetag-RS, prefeituras, Instituto Escola do Chimarrão, Clube do Mate e representantes do legislativo e executivo.

- Nos últimos quatro anos fizemos mais que os últimos quarenta anos, o que nos motiva para evoluir e empreender cada vez mais - afirma Roberto Ferron, diretor-executivo do Ibramate.

Todos os elos da cadeia produtiva podem se associar ao instituto, como ervateiros, produtores, viveiristas, fabricantes de máquinas, equipamentos e insumos, produtores de porongos e artesãos de cuias.

Com os recursos repassados pelo Fundomate para 2017, o objetivo é implementar e consolidar programas e ações.

Confira:

— Conquistas estrutura administrativa e operacional do Ibramate.

— Criar banco de dados com informações do setor no Estado, por meio da execução do cadastro ervateiro, que visa o cadastramento dos produtores, das indústrias ervateiras e dos viveiristas.

— Realizar ações estratégicas para a organização e fortalecimento das entidades representativas dos produtores e das indústrias ervateiras nos respectivos polos regionais de produção e industrialização e nos Estados produtores.

— Buscar mercados e novos consumidores no Brasil e em outros países.

— Apoiar e contribuir para o desenvolvimento de pesquisas, inovações tecnológicas e produtos.

— Criar mecanismos de comunicação e marketing, com ações e estratégias de promoção e consumo dos produtos da erva mate, derivados e congêneres.

— Desenvolver atividades de formação, capacitação e treinamento no setor produtivo e industrial.

— Estender a integração e ações do RS aos demais estados produtores: SC, PR, MS.

— Propor lei federal de incentivo à cadeia produtiva da erva-mate.

Instituto Brasileiro da Erva-Mate (Ibramate)

