Como a área de refúgio pode impactar na produtividade? O que se deve considerar ao adotar o refúgio?

Campo responde

Responde: Equipe do programa Boas Práticas Agronômicas em Culturas Bt



O refúgio deve ser conduzido segundo as recomendações do manejo integrado de pragas. O plantio de refúgio é a principal ferramenta para retardar a evolução de pragas resistentes ao Bt. Para isso, é essencial estar atento a todas as práticas recomendadas. Isso é essencial para que o produtor proteja o investimento feito na tecnologia, e a própria produtividade da agricultura no país.

Como fazer o refúgio:

- Deve ser feito na mesma época que o plantio da semente Bt, com híbridos de ciclo vegetativo similar.

- Importante realizar na mesma propriedade do cultivo da cultura Bt e, preferencialmente, com o mesmo sistema de produção.

- É fundamental que as áreas de refúgio estejam localizadas à distância máxima de 800 metros da lavoura com a tecnologia Bt (para talhões com dimensões acima de 800m cultivados com sementes Bt serão necessárias faixas de refúgio internas).

- O tamanho da área de refúgio depende do total plantado com soja, algodão ou milho Bt (20% da área Bt para soja e algodão e 10% para milho).

- Durante o manejo deve-se fazer um uso racional de inseticidas (ou outras alternativas de controle) nas áreas de refúgio.

