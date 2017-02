Governo do Estado deve R$ 195,9 milhões em repasses para o Irga

Arroz

A previsão de safra cheia e os preços firmes, mesmo em época de colheita, em razão dos baixos estoques, trazem alento aos produtores de arroz, após um ciclo de frustração de safra. Apesar do cenário positivo, o futuro da orizicultura no Estado tem preocupado o setor, que reclama da falta de recursos para a pesquisa. Desde 2011, o Instituto Rio Grandense de Arroz (Irga) deixou de receber R$ 195,9 milhões, em valores nominais, devido ao contingenciamento de parte do valor arrecadado com a Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura (CDO). O tributo, que foi criado em 1968, é a principal fonte de receita da autarquia e deveria ser destinado " à execução de medidas de defesa e estímulo da produção". No entanto, tem ficado retido no caixa único do Estado e ajudado a cobrir o rombo nas contas públicas. Hoje, os produtores pagam R$ 0,60 sobre a saca de 50 quilos do grão em casca.



Em 2015, no primeiro ano do governo José Ivo Sartori, quando os salários dos funcionários do Executivo começaram a ser parcelados, o Irga não recebeu nenhum centavo do imposto criado justamente para subsidiá-lo. Naquele ano, o instituto registrou R$ 38,3 milhões em despesas e R$ 7,9 milhões em receitas, conforme dados disponíveis no Portal Transparência. A legislação que criou a CDO prevê que os valores arrecadados possam ser utilizados em ações como treinamento de pessoal, cobertura de danos provocados por granizo, criação, melhoramento e seleção de variedades de arroz, entre outros.





O contingenciamento da Taxa CDO é criticado por entidades que representam os produtores. De acordo com o presidente da Comissão do Arroz da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Francisco Schardong, essa retenção de recursos afeta o desenvolvimento da pesquisa no Estado - hoje, o principal produtor do grão no país. O dinheiro que não chega na conta do Irga poderia ser utilizado, segundo ele, para melhor remunerar os pesquisadores, que estão deixando o instituto, devido à defasagem salarial, e migrando para a iniciativa privada.

— Cada técnico que está indo embora leva consigo um pedacinho da nossa pesquisa. O Irga é um patrimônio histórico do Rio Grande do Sul — diz.

Conforme o presidente da Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do Sul (Federarroz), Henrique Dornelles, além do esvaziamento da autarquia, a contenção nos repasses da CDO também afeta a concessão do seguro granizo, que não tem coberto toda a área atingida. O dirigente ainda reclama de uma "demora significativa" entre a ocorrência e a indenização. Outro problema que, segundo ele, seria decorrente da falta de recursos e de pessoal, é o fechamento de escritórios regionais, os chamados Núcleos de Assistência Técnica.

— O tempo de lançamento de uma nova cultivar varia de cinco a sete anos. Então, vamos sentir mais gravemente esse problema no futuro. Para mim, a manutenção e perfeito funcionamento do Irga é uma questão de segurança alimentar do país, já que somos responsáveis por mais de 70% da produção nacional.

Procurado pela reportagem, o presidente do Irga, Guinter Frantz, preferiu não se manifestar sobre o assunto. Já a Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), responsável por gerenciar a verba, informou que, após acordo com a autarquia, ficou estabelecido que R$ 15 milhões serão repassados para o instituto em março. "A partir de abril, as transferências mensais serão na ordem de R$ 5 milhões. A dificuldade do Tesouro do Estado em efetuar as transferências com maior normalidade decorre da crise das finanças conhecida de toda a sociedade gaúcha", diz nota encaminhada pela pasta.