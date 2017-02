Mix de folhas com citronet e granola

Como fazer

No verão, nada mais refrescante do que uma boa salada. O sabor é ressaltado pelo citronet e, para ficar mais nutritiva, Juliana Noal, professora de gastronomia do Senac-RS e da PUCRS, ensina a fazer uma granola super versátil, que pode ser adicionada também a pratos doces. Confira:



Você vai precisar de:

Salada

1 pé de alface americana

1 pé de alface frisée verde ou roxa

1 pé de rúcula

1 cenoura grande em lascas

100g de queijo pecorino em cubos pequenos

Citronet

25ml suco de limão siciliano

gengibre fresco bem picado a gosto

300ml de azeite de oliva

sal a gosto

pimenta-do-reino a gosto

Granola

1 colher de sopa de amêndoas laminadas e tostadas

1 colher de sopa de castanhas do Brasil picadas

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de sementes de girassol sem casca

1 colher de sopa de linhaça dourada

1 colher de sopa de coco seco sem açúcar ralado

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

1 — Para o citronet, misture o suco de limão com o sal, pimenta-do-reino, gengibre, até conseguir deixar a mistura uniforme.

Adicione o azeite aos poucos, enquanto bate sem parar para criar um citronet mais espesso. Pode-se utilizar mixer ou batedor de arame (fouet).

É possível substituir o limão siciliano por outra fruta cítrica, como bergamota.

Dica: Adicione o tempero antes do azeite, pois este não deixa os sabores penetrarem.

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

2 — Misture todos os ingredientes da granola.

Caso queira guardar, coloque em um recipiente bem vedado. Duração: 15 dias em ambiente seco.

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

3 — Para montar a salada, misture o citronet com as folhas rasgadas, a cenoura laminada, o queijo pecorino cortado em cubos e coloque a granola por cima. Sirva assim que finalizado para não murchar as folhas e manter a granola crocante.

Foto: Omar Freitas / Agencia RBS

Leia todas as notícias da série "Como fazer"