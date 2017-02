Sergio De Zen e Mariane Crespolini: Protecionismo de Trump pode conter vantagem brasileira "dentro do porteira"

Palavra do especialista | Pecuária

O novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem gerado especulações em todas as economias do mundo e a falta de previsibilidade das suas ações já vem impactando negativamente nas expectativas dos agentes econômicos. O slogan do presidente norte-americano "América para os americanos" busca taxar produtos importados.



No final de janeiro, Trump decidiu abandonar o Acordo de Parceria Transpacífico (TPP), um dos maiores acordos comerciais da história. Antes do abandono dos Estados Unidos, o TPP envolvia 12 países, responsáveis por 40% da economia mundial.

Como os EUA são o segundo maior exportador de carne bovina do mundo, a saída do acordo poderia favorecer o mercado brasileiro de carne, à medida que pode deslocar a demanda de outros países do TPP para o Brasil. Em 2016, os 11 países restantes do TPP (Japão, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Peru, Malásia, México, Nova Zelândia, Cingapura e Vietnã.) absorveram 8,95% das exportações brasileiras de carne bovina in natura, 8,5% da de carne suína e 15,3%, da de frango, segundo dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior).

Além disso, a saída americana abre espaço para a China. Esse contexto é verificado num momento em que lideranças políticas brasileiras, como o ministro Blairo Maggi, buscam estabelecer melhores relações comerciais com o mercado asiático, que podem representar outras oportunidades para o Brasil

Por outro lado, medidas protecionistas de médio e longo prazos podem reduzir ou até mesmo eliminar vantagens técnicas da pecuária de corte brasileira "dentro da porteira", justamente um fator que faz o País ser tão competitivo internacionalmente. Isso porque acordos de livre comércio favorecem ganhos de eficiência, já que, quanto menores são as barreiras comerciais, mais os países podem se especializar em setores em que são mais produtivos. Dados levantados pelo Agri benchmark - no qual o Brasil é representado pelo Cepea -, por exemplo, indicam que o custo de produção de um quilo de carne no País é um dos menores do mundo, cenário que eleva a competitividade do produto brasileiro no mercado global.

Por ora, um caminho seria buscar grandes acordos bilaterais, já que o País está isolado, se limitando a exportar produtos básicos, sem se adaptar ao progresso tecnológico. Neste caso, a responsabilidade não é do agronegócio, que tem salvado a economia brasileira, mas da falta de competividade do setor industrial e do atraso tecnológico. O desenvolvimento econômico do Brasil só irá ocorrer quando as comemorações de políticas externas resultarem em avanços tanto do agronegócio quando da indústria nacional, e não apenas os benefícios de curto prazo para o agro.

Sergio De Zen é professor Dr. da Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" (Esalq), da Universidade de São Paulo (USP), e pesquisador responsável pela área de pecuária do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), da Esalq/USP

Mariane Crespolini é mestre e doutoranda em economia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pesquisadora do Cepea

