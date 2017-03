A carne comercializada no país é segura?

Campo responde

Responde: Roberto Schroeder, Superintendente Federal de Agricultura no RS



SIM, a carne comercializada no Brasil, que passa pelo Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal — Sisbi, que envolve os Serviços de Inspeção Federal — SIF, estaduais e municipais é tão segura ou até mais segura para os consumidores do que a produzida em qualquer outro país do mundo. O Serviço de Inspeção Federal conta com a experiência de mais de cem anos e garante o acesso das carnes brasileiras em mais de 150 países. No Rio Grande do Sul, no ano de 2016, mais de 99% das análises microbiológicas e físico químicas das carnes e derivados produzidos no Estado, feitas em amostras colhidas pela inspeção federal, foram consideradas conformes nos exames realizados. A operação Carne Fraca levantou suspeitas sobre apenas 21 estabelecimentos dos mais de 4,8 mil sob o regime de Inspeção Federal. Da mesma forma que as ações necessárias em relação ao mesmo de 1% de produtos detectados com problemas foram tomadas pelos SIFs e não causaram prejuízos aos consumidores, as medidas nos estabelecimentos que tiverem problemas serão adotadas pelo Ministério da Agricultura e, em breve, a normalidade será retomada nos mercados interno e externo.