Boneca de palha

Como fazer

Durante a Expodireto-Cotrijal, em Não-Me-Toque, a agricultora aposentada Osvaldina Busanello ensinou artesanato de palha de milho no estande da Emater. Natural de Boa Vista das Missões, aprendeu com a mãe a trabalhar com a matéria-prima ainda na adolescência, com suas irmãs. Hoje, ministra oficinas e vende sua arte.



Você vai precisar de:

Foto: Diogo Zanatta / Especial

40cm de papel higiênico

8cm de arame fino

Palhas de uma espiga de milho preparadas e umedecidas em água

Tesoura

Pistola e cola quente ou cola de artesanato adesivo instantâneo

Caneta marca CD

Tecido para lenço cortado no formato triangular

Como fazer:

Colha a palha no período em que o milho estiver começando a secar e a palha, a branquear. Junte 10 espigas em um feixe e deixe de quatro a seis dias para secar ao sol. Se guardar em saco plástico fechado, dura até dois anos.

Dobre o papel em tira de 1cm e enrole. Passe a palha sobre o papel para formar a cabeça da boneca. Cubra o arame com palha para os braços e, em cada extremidade, amarre uma fita de palha para fazer as mãos.

Foto: Diogo Zanatta / Especial

Corte a palha na vertical até um pedaço e passe pela cabeça para formar o corpo. Para confeccionar a blusa, corte uma palha na vertical até a metade e faça pequeno corte atravessado para passar na cabeça e amarre. Também amarre fita do material colorida no pescoço para o acabamento da blusa. Para o tingimento, use uma mistura de anilina, álcool e água.

Foto: Diogo Zanatta / Especial

Cubra com palha colorida para fazer a saia e em cor natural para o avental. Use um pedaço para fazer o cinto.

Foto: Diogo Zanatta / Especial

Coloque o véu, colando o tecido sobre a cabeça. Desenhe os olhos e a boca com caneta. Está pronta sua boneca.

Foto: Diogo Zanatta / Especial

