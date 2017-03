Como combater insetos que atacam tomateiro?

Campo responde

Pergunta: Tenho uma hortinha caseira com pés de tomate cereja. Tem aparecido uma praga (parecem piolhos) que danifica as folhas e os tomatinhos (foto acima). Como combatê-la? Rosângela Loeblein, Campo Bom

Responde: Gervásio Paulus, coordenador estadual de Olericultura e Plantas Bioativas da Emater

O tomateiro é uma espécie suscetível a várias doenças, causadas por fungos, bactérias ou insetos. O controle deve ser realizado de preferência a partir de métodos integrados de manejo, os quais incluem rotação de culturas (evitar espécies da mesma família do tomateiro, como pimentão, batata e berinjela em cultivos sucessivos), plantio de mudas sadias, uso de barreiras físicas ou biológicas, controle da irrigação e monitoramento da incidência de insetos praga e inimigos naturais.

No seu caso, trata-se da mosca-branca (Bemisia argentifolii), também conhecida como piolho-de-planta ou piolho-farinhento, pelo tamanho reduzido e coloração esbranquiçada que apresenta. Os adultos medem um ou dois milímetros de comprimento, têm dois pares de asas e seu aparelho bucal é picador-sugador.

Além dos danos diretos, a mosca-branca pode ser um agente transmissor de viroses (sendo a principal delas o vírus do mosaico-dourado). O controle pode ser realizado com uso de óleo de neem. A eficiência de controle aumenta quando é associado à instalação de armadilhas — placas ou lonas de cor amarela (atrai os indivíduos adultos da praga) impregnadas com cola ou óleo para que fiquem aderidos. As armadilhas devem ser colocadas entre as plantas, na mesma altura do cultivo.

Resultados positivos também têm sido obtidos com o uso de controle biológico a partir de produtos à base de fungos entomopatogênicos (causadores de doenças em insetos), a exemplo da Beauveria bassiana e do Cladosporium sp, pulverizando-se o produto em suspensão em água.

